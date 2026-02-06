ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足の影響により、従来の「夜間清掃」から「営業時間中の清掃」への移行が進んでいます。

こうした状況下、営業時間中に手軽に使えるスティッククリーナーが普及する一方で、カーペット清掃においては吸引力不足が課題となっていました。

そこで開発されたバッテリー式スティッククリーナー LVS 1/1 Bp では、新開発のフレキシブルフロアノズルにより床面への密着性を高め、集塵力を向上。

さらに大口径サイクロンと気流を最適化した「アドバンストサイクロン技術」を搭載し吸引力を強化しました。

これにより、3つの運転モードのなかで最も省電力なエコモードでも、カーペットの微細なホコリをパワフルに回収します。同モードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。

また、HEPAフィルターを標準装備しており、営業時間中でも排気による衛生面の不安がありません。

ダストカップは片手で簡単操作、ゴミに触れずに廃棄できます。フィルターバッグ不要でランニングコストを削減します。



掃除機本体、別売りバッテリー、別売り充電器がセットとなったお得なセット割もございます（2種類）。 ●プロ向けセット（3.137-457.0）最大1時間稼働する18V, 5.0Ahバッテリーと18V急速充電器との組み合わせ ●バリューセット（3.137-458.0）最大30分稼働する18V, 2.5Ahバッテリーと18V充電器との組み合わせ