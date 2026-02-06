コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット
すぐに作業できるお得なスターターセット。スティッククリーナー LVS 1/1 Bp本体、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器の3点セットです。エコモードで最大３０分作業できます。
ビルメンテナンス業界では、慢性的な人手不足の影響により、従来の「夜間清掃」から「営業時間中の清掃」への移行が進んでいます。
こうした状況下、営業時間中に手軽に使えるスティッククリーナーが普及する一方で、カーペット清掃においては吸引力不足が課題となっていました。
そこで開発されたバッテリー式スティッククリーナー LVS 1/1 Bp では、新開発のフレキシブルフロアノズルにより床面への密着性を高め、集塵力を向上。
さらに大口径サイクロンと気流を最適化した「アドバンストサイクロン技術」を搭載し吸引力を強化しました。
これにより、3つの運転モードのなかで最も省電力なエコモードでも、カーペットの微細なホコリをパワフルに回収します。同モードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。
また、HEPAフィルターを標準装備しており、営業時間中でも排気による衛生面の不安がありません。
ダストカップは片手で簡単操作、ゴミに触れずに廃棄できます。フィルターバッグ不要でランニングコストを削減します。
掃除機本体、別売りバッテリー、別売り充電器がセットとなったお得なセット割もございます（2種類）。 ●プロ向けセット（3.137-457.0）最大1時間稼働する18V, 5.0Ahバッテリーと18V急速充電器との組み合わせ ●バリューセット（3.137-458.0）最大30分稼働する18V, 2.5Ahバッテリーと18V充電器との組み合わせ
製品特長
業務用水準の堅牢性、耐久性進化したサイクロン技術。 ブラシレスモータによるロングライフ設計。 メンテナンスが簡単なフィルター システム。
圧倒的清掃パフォーマンス3つの吸引モード（強、標準、エコ）でシーン応じて使い分け。 強力吸引でごみをしっかり回収。スポット清掃にも最適。 バッテリー式なのでコードの制約なく自由に清掃できます。
高性能HEPAフィルター厳しい衛生基準が求められるシーンにも。 99.9%の捕集性能。
3つの吸引モード（強、標準、エコ）
- 3つの吸引モード（強、標準、エコ）。
- 用途に応じて吸引モードを選びます。
- エコモードではバッテリー稼働時間が最も長くなります。
片手で取り扱いし易いダストカップ
- フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。
- ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。
- ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。
さまざまな用途でお使いいただけます
- 別売り内径35mmアクセサリーもございます。
- 床、家具などさまざまな表面清掃に。
- ハンディなサイクロン掃除機。ご利用シーンはさまざま。
壁掛けフック*
- 保管スペースを削減し、収納も簡単。
- 安全保管。
- お手元に置いていつでも使えます。
アクセサリーホルダー
- コーナーノズル・ホルダー付き。必要な時すぐに。
- 階段なども簡単に持ち運びできます。
- 便利で安全。運搬の際はサクションパイプをハンドルに乗せて掴んでください。
ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ
- ケルヒャーバッテリーユニバース18Vシリーズ製品。
- 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
- バッテリー交換はとても簡単。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|18
|真空度 (mbar/kPa)
|140 / 14
|吸引風量 (l/s)
|12
|定格性能 (W)
|230
|コンテナ容量 (l)
|0.35
|パイプ径 ( )
|ID 35
|騒音値 (dB(A))
|70
|色
|アンスラサイトグレー
付属品・同梱品
- サクションパイプの数: 1 個
- サクションパイプの長さ: 509 mm
- サクションパイプの直径: 35 in
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル
- スモールノズル
- モーター保護フィルター
- HEPAフィルタータイプ: HEPAフィルター
製品機能
- コンテナ材質: 樹脂製
動画
用途・清掃場所
- ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引
- オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利
- 飛行機、バス、電車内の清掃に最適
- ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適
- 特別に車の社内洗浄向けに設計された