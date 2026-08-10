バッテリーパワー 36V5.0Ah

リアルタイムテクノロジー搭載、36V対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。LCDディスプレイに各マシンの使用可能な時間が表示されます。ケルヒャー36Vバッテリーパワー対応機種専用。

バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
高性能のリチウムイオンセルが継続した高いパフォーマンスを約束します。
バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります。）。
革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認、残りの使用可能時間、満充電までかかる時間、バッテリー容量状態をLCDにリアルタイムで表示してれます。
ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑っておとしたりすることを防ぎます。

＜ご注意＞
IPX5対応：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。

製品特長
バッテリーパワー 36V5.0Ah: 革新的なリアルタイムテクノロジー
革新的なリアルタイムテクノロジー
リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
バッテリーパワー 36V5.0Ah: パワフルなリチウムイオンセル
パワフルなリチウムイオンセル
バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります）。
バッテリーパワー 36V5.0Ah: オート保管モード
オート保管モード
リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない
  • 水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
効率的な熱管理
  • インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
インテリジェントセルモニタリング
  • バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
丈夫なケーシング
  • ケルヒャーのバッテリーの外側のケースは非常に耐衝撃性があります。
製品仕様

製品スペック

バッテリータイプ 脱着式リチウムイオンバッテリー
電圧 (V) 36
容量 (Ah) 5
エネルギー (Wh) 180
重量 (kg) 1.5
梱包重量 (kg) 1.7
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 134 x 88 x 118
バッテリーパワー 36V5.0Ah
バッテリーパワー 36V5.0Ah