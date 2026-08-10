バッテリーパワー 36V5.0Ah
リアルタイムテクノロジー搭載、36V対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。LCDディスプレイに各マシンの使用可能な時間が表示されます。ケルヒャー36Vバッテリーパワー対応機種専用。
バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
高性能のリチウムイオンセルが継続した高いパフォーマンスを約束します。
バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります。）。
革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認、残りの使用可能時間、満充電までかかる時間、バッテリー容量状態をLCDにリアルタイムで表示してれます。
ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑っておとしたりすることを防ぎます。
＜ご注意＞
IPX5対応：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。
製品特長
革新的なリアルタイムテクノロジーリアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
パワフルなリチウムイオンセルバッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります（容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります）。
オート保管モードリチウムイオンセルの寿命を延ばします。
防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない
- 水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
効率的な熱管理
- インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
インテリジェントセルモニタリング
- バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
丈夫なケーシング
- ケルヒャーのバッテリーの外側のケースは非常に耐衝撃性があります。
製品仕様
製品スペック
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|容量 (Ah)
|5
|エネルギー (Wh)
|180
|色
|黒
|重量 (kg)
|1.5
|梱包重量 (kg)
|1.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|134 x 88 x 118