コードレスクリーナー T 10/1 Bp バリューセット
すぐに作業できるお得なスターターセット。バッテリー式ドライ掃除機 T 10/1 Bp本体、バッテリー36V/5.0Ah、36V充電器の3点セットです。
ワンフロアが大きいオフィスビルや店舗などでは、掃除機のコンセントの抜き差しに時間を要します。また営業時間中の清掃ではコードによる通行人の転倒という安全面のリスクが課題です。
コードレスドライ掃除機 T 10/1 Bpは、そのような課題を解決し安心してお使いいただけます。
T 10/1 Bpは、便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力・10Lの集塵容量と大容量バッテリー（※）で長時間作業が可能ですので効率的です。また、身長に合わせて伸縮可能なアルミ伸縮サクションパイプを標準同梱。コーナーノズル、ハンドノズルはバッテリーとともに本体上面に格納されより使い易くなりました。
さらに、前任機よりも静音化（57dB）。排気をクリーンにするHEPAフィルター（別売り）の導入により、営業時間中の清掃を支援します。
また、本製品は、再生プラ45%を本体に採用した環境に優しい製品です。
※36Vバッテリーは当社の他製品との共通仕様です（バッテリーユニバース）。
製品特長
本体の45%に再生プラスチックを使用。サステナブルで丈夫原材料とエネルギーの使用を抑えた生産。 再生材の活用により二酸化炭素の排出を削減。
エコモード省エネでサステナブル。 低騒音。 バッテリー稼働時間を延ばします。
エルゴノミックでコンパクト、ユーザーフレンドリー設計本体が身体に寄り添う設計により持ち運びし易い。 エルゴノミックなキャリーハンドル。 場所をとらない収納で楽に保管できます。
低騒音57dB(A)
- 騒音に敏感な場所に最適です。
- 夜の作業でも静かです。
- 聴覚ストレスなどのリスクを減らします。
軽量
- 片手でも楽に持ち運びできます。
- 段差や階段も楽に乗り越えられます。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- 36V共通バッテリー（ケルヒャーバッテリーユニバース）。
- 作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。
- スピーディーで簡単なバッテリー交換。
ユーザーフレンドリー
- 2 つの大きなボタン: 電源スイッチとエコモード切替スイッチ。
- 足または手で素早く簡単に操作できます。
- ノズルフック付きでコンパクトに保管できます。
高性能HEPAフィルター（別売り）
- 厳しい衛生環境基準にも対応します。
- 高性能なフィルター性能。
フィルターバスケット
- 丈夫でサステナブル。
- 強化フリース製。
- 30°Cの水で手洗いして再利用可能です。
ノズル収納ホルダー（本体）
- コーナーノズルは本体上面に収納され便利。
- 場所をとらない収納でいつでも取り出し易い。
- 本体とアクセサリーを安全かつ容易に持ち運べます。
製品仕様
製品スペック
|真空度 (mbar/kPa)
|223 / 22
|吸引風量 (l/s)
|40
|定格性能 (W)
|500
|コンテナ容量 (l)
|10
|騒音値 (dB(A))
|57
|色
|アンスラサイトグレー
* 本体プラスチック部品（アクセサリー除く）。
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2 m
- ベンディングパイプ: 帯電防止、風量調整弁付き
- 伸縮式サクションパイプ: 615 mm, 1007 mm
- 伸縮式サクションパイプ: アルミ
- フロアノズル
- ハンドノズル
- スモールノズル
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- モーター保護フィルター
- メインフィルターバスケット: 合成繊維
製品機能
- コンテナ材質: 再生プラスチック
- エルゴノミックなキャリーハンドル
- ノズル収納ホルダー（本体）
動画
用途・清掃場所
- ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適
- フローリング
- カーペットフロア