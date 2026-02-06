ワンフロアが大きいオフィスビルや店舗などでは、掃除機のコンセントの抜き差しに時間を要します。また営業時間中の清掃ではコードによる通行人の転倒という安全面のリスクが課題です。

コードレスドライ掃除機 T 10/1 Bpは、そのような課題を解決し安心してお使いいただけます。



T 10/1 Bpは、便利なコードレスながらコード式並みの高い吸引力・10Lの集塵容量と大容量バッテリー（※）で長時間作業が可能ですので効率的です。また、身長に合わせて伸縮可能なアルミ伸縮サクションパイプを標準同梱。コーナーノズル、ハンドノズルはバッテリーとともに本体上面に格納されより使い易くなりました。

さらに、前任機よりも静音化（57dB）。排気をクリーンにするHEPAフィルター（別売り）の導入により、営業時間中の清掃を支援します。

また、本製品は、再生プラ45%を本体に採用した環境に優しい製品です。





※36Vバッテリーは当社の他製品との共通仕様です（バッテリーユニバース）。