外壁洗浄のための高圧洗浄機の選び方・使い方
諦めがちな外壁洗浄に挑戦してみませんか？
黒ずみやコケなど、家の外壁に気になる汚れはありませんか？そのお悩み、高圧洗浄機が一掃します！高圧洗浄機を使えば、ホースやスポンジ、ブラシ洗いよりも効率的・経済的に汚れを落とせます。
使う環境や汚れ具合から最適な機種を選んで、外壁洗浄に挑戦してみましょう。
高圧洗浄機の特長
高圧洗浄機で外壁を洗浄するメリット
①短時間で汚れを落とす水圧
水圧は、水道の約40倍！ 水を均一に噴射するので、短時間で効率的に汚れを落とせます。
②洗浄後の美しい仕上がり
圧力が均一なノズルから水が噴射されるので、ムラなくきれいに仕上がります。
③水の使用量削減
ホース洗いに比べて水の使用量を約70％削減。
環境に優しく経済的です。
洗浄前の準備
高圧洗浄機を選んだら、洗浄の準備を始めましょう。天候にも左右されるので、できれば数日前～前日までに準備を進めておくと、当日余裕を持って洗浄に臨めます。
- ・汚れが気になったら早めに洗浄の検討を。放置すると、汚れが落ちにくくなります。
- ・洗浄する日は、風のない日だと汚れの再付着が抑えられます。意外におすすめなのは、雨の日。洗浄で落とした汚れを、雨が洗い流してくれます。
- ・近隣の迷惑にならないよう、朝や夜の時間帯は避けましょう。
- ・洗浄中、水の跳ね返りで服が汚れたり濡れることがあります。汚れてもいい服装や長靴、レインコートの着用をおすすめします。
- ・外壁の汚れ具合を事前に確認し、どこを重点的に洗浄するか決めておきます。
- ・欠けたりひび割れしている箇所はないかチェック。その部分の洗浄は避けましょう。年数が経った塗装やコーキング部分も確認し、該当箇所は水圧を落として洗浄しましょう。
※外壁の粉吹き、ひび割れ、シーリングの剥がれなどがある場合は劣化が進んでいるサインです。高圧洗浄は避け、早急にメンテナンスを行いましょう。
- ・洗浄しやすいように鉢植え、置き物、洗濯物、自転車などを片付けましょう。
- ・延長電源コードは最長10mまで使用できます（15A仕様）。事前にコンセント（電源）の場所を確認しておきましょう。
- ・ケルヒャー家庭用高圧洗浄機の定格使用時間（連続使用時間）は1時間です。1時間使用後は必ず電源を切り、マシンを休ませてください。
- ・外壁材の種類によっては、高圧洗浄できないものもありますので、ハウスメーカーにあらかじめご確認ください。
- ・隣家が近い戸建やマンションなどは、洗浄中に隣家に水が飛散する可能性があります。また静音設計でない高圧洗浄機の場合は、音が気になる場合があります。トラブル回避のために、ご近所にあいさつをしておくとよいでしょう。
外壁洗浄3ステップ
いよいよ外壁洗浄のスタートです。汚れがみるみる落ちていくのを間近で見ることができるのは、高圧洗浄ならではの醍醐味といえるでしょう。
外壁の隅など目立たない部分でお試し洗浄をしてみます。
水圧を調整し、汚れの落ち具合を確認して外壁に問題がなければいよいよ本番です。
全体的に汚れがひどい時は、洗浄剤を使用するのも効果的。中性の多目的洗浄剤「ユニバーサルクリーナー」は、油分、ミネラルを含む残留物、排気ガスの汚れなどの外壁の汚れを効果的に落とすことができます。
特に汚れがひどい場所には、直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」がおすすめです。
「バリオスプレーランス」の約50％増の洗浄威力があります。
- ・ノズルと洗浄対象面との距離は20～30cm位に保ちましょう
- ・洗浄の手順は上から下へ向け、汚れが流れ落ちるようにします
- ・洗浄対象面に対してなるべく直角になるように高圧水を当てましょう
- ・ノズルはゆっくり動かすと効率よく洗浄することができます。
※あくまでも基本ですので状況や汚れの状態により変わります。
外壁洗浄に適した高圧洗浄機って？
外壁を洗浄するために高圧洗浄機を選ぶ場合、大切なのは汚れを落とす水圧の強さ。さらに高圧ホースの長さ、近隣に配慮した静音設計も選択のポイントとなります。
水圧
外壁の汚れを落とすなら、ある程度強い水圧が必要です。吐出圧力7MPa以上の高圧洗浄機がおすすめです。
高圧ホースの長さ
外壁をぐるりと洗浄するなら、高圧ホースの長さも重要です。建物の面積に応じて10ｍ以上の高圧ホースを準備しましょう。標準装備に接続して使える延長高圧ホースもおすすめです。
音の静かさ
隣家が近い戸建やマンションは、静音設計の高圧洗浄機を選ぶと近隣の騒音対策になります。
おすすめ機種
外壁洗浄におすすめの高圧洗浄機
ご確認ください
ケルヒャーの高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側カップリングは含まれておりません。
市販品やケルヒャー水道関連アクセサリーをご用意ください。
お使いいただける市販の水道ホースの規格と部品
・内径12～15㎜ ・長さ3～30ｍ
・耐圧タイプ（糸入りタイプ） ・水道ホース側カップリング
