フランス人は歌いながら掃除する？　世界のお掃除大調査

フランスでは、掃除は音楽とともにあるようです。約9割の人が「（いつも・しょっちゅう・時々）掃除をしながら音楽を聴く」と回答しており、さらに18～24歳では41％が「掃除のときは必ず音楽を聴き、歌ったり踊ったりもする」のだそう。

アメリカでは6割近くが「掃除しながら音楽を聴くのが好き」と答える一方で、「独り言を言いながら掃除する」という人が24％もいました。ドイツでも音楽を聴く人は7割と多数派でしたが、24％は「何にもじゃまされず掃除に集中したい」と答えています。