初夏のおうちまわりクリーニングのススメ

初夏はお掃除のベストシーズン！
おうちまわりクリーニングのススメ

暖かく清々しい光と風が気持ちいい、過しやすい季節となりました。
春から新生活を迎えた方も新しい環境に慣れた頃ではないでしょうか？気持に余裕が生まれると気になってくるのがお部屋のお手入れ。
特に窓やサッシ、玄関などの開口部は黄砂や花粉で汚れがたまりやすいうえに、そのままにしておくとお部屋の美観まで損ねてしまいます。
そこで今回は、この季節におすすめしたいお掃除箇所とお掃除術をご紹介します。

ポイントを押さえて時短＆お手軽に♪初夏のお掃除大作戦！

日本では年末の大掃除が一般的ですが、欧米では春の大掃除、「スプリング・クリーニング」の習慣があるのだとか。
なるほど寒い時期には少々つらい窓掃除や外掃除も、この季節なら快適にできそうです。
さらに、菌やカビの対策もこのタイミングで行えば繁殖の予防にもなり、いいことずくめ♪
そんなメリットがいっぱいの初夏のクリーニングを実践してみませんか？

初夏のお掃除の
4つのメリット

  • 寒くないので掃除中も快適

    年末年始だと気温も低く、真冬で水に触るのはとてもつらいですよね。キッチンまわり、窓掃除、水回り…どこを掃除するにも手足や身体が冷えて億劫になります。でも外の気温もあがり、暖房なしでも心地よく過せる春なら、窓を開けっぱなしでお掃除もできます。

  • 汚れが落ちやすい

    油汚れは時間とともに酸化、固化していきます。寒い冬は、汚れがさらに固まってとっても落ちにくいのですが、春は暖かいので、油汚れも落ちやすいため、水廻りや窓掃除に適した時期です。

  • カビや菌の繁殖を抑えられる

    暖かくなるにつれて、カビや菌が繁殖しやすくなります。カビやすくなる梅雨の時期前に水廻りや玄関周り、収納部の掃除をしておくことをおすすめします。ジメジメした暑い夏を気持ちよく過す準備をしておくといいでしょう。

  • これからお世話になるエアコンを一足先にお掃除

    初夏でも汗ばむ陽気の日にはお世話になるエアコン。実は比較的使用頻度が少ない今の時期のお手入れがベスト。エアコン内部は湿気やホコリがたまりやすく、カビや細菌の温床にもなります。夏の本格稼働の前にお掃除しておけば、急に暑くなっても快適に過ごせます。

初夏の掃除はここを押さえよう！

水廻り

  • ・特に浴室のカビ取りは必須です。カビが繁殖しやすい梅雨前に一掃すれば、夏まで快適さが段違いに変わります。カビや汚れをしっかり掃除した後は、日々の入浴後に水滴などをとり除くだけでOKです。
  • ・キッチンや洗面所、洗濯機の下など、排水口などもカビが繁殖しやすい箇所なので、きれいにお掃除しておくと快適です。
窓・サッシ、玄関ドアや網戸などの開口部

  • ・春先は風も強く、黄砂や花粉も付きやすく汚れやすいため、特に汚れが気になります。
  • ・陽射しが強くなるので、汚れが見えやすいため、お掃除することで効果もよくわかります。
  • ・外回りは、埃や排気ガスで汚れがべったり。室内は、特にキッチンに近い窓では油汚れもひどく、小さな子供がいるご家庭では手垢やクレヨンなどの汚れが思いのほか多くついています。

  • 開口部のお掃除は
    窓を掃除すると、窓から一層光が入るようになり、お部屋が明るくなります。昼間も照明を付けていた方も、「自然光だけで明るいから照明がいらなくなった」というエコな上に、家計にもうれしい効果も期待できます。

  • 風水的にも窓掃除は◎！
    さらに風水では「きれいな窓は開かれた未来をあらわす」ともいわれているので、旦那様やお子さんのためにも、新生活が始まる春は、特に念入りに掃除をしてピカピカに磨きたいところですね。

ウォーターバキュームクリーナー

面倒な窓そうじをぐんと楽にしてくれる
「ウォーターバキュームクリーナー」で家事の時短を！

スプリング･クリーニングはいいことだらけ…でもやっぱり時間がない。
特に窓そうじは、バケツや雑巾、洗剤を用意して…と面倒だし、お休みの日くらいゆっくり過したい！！という忙しいママにお薦めしたいのが「ウォーターバキュームクリーナー」です。
面倒な窓そうじがスイッチ一つで完結してくれる世界初の新商品！拭き跡が残らないなど、スマートにお掃除ができます。

詳しくはこちらから
  • 窓掃除を気軽に楽しく！

    雑巾もバケツも必要なし。これ1台で簡単・楽々窓そうじが完結します。力のないママでも安心、気軽に扱える軽量・ハンディタイプ（充電式）です。

  • 窓掃除が3倍速く！

    水や洗剤もセットされており、従来の方法に比べて、およそ3倍の速さで窓そうじがはかどります。お仕事をしている忙しいママも安心。家事の時間を短縮して、子供達と過す時間も増やせます！

  • 水ダレ・拭き跡なし！

    電動で吸引するので、水が下に垂れません。また、拭き跡が残らずクリアに仕上がるため、掃除後の見た目も美しい点も魅力です

さらに、女性にとってうれしい・・・

肌やネイルも守ってくれて後片付けも簡単！

雑巾を使わないので手荒れの心配がなく、後片付けはバキュームクリーナーを片付けるだけで完了。肌がよわい方やネイルをしている女性も安心して掃除が出来ますよ。

これ１台で家中フル稼働！

窓だけではありません！

家中の様々な箇所で活躍して、
1年中活躍してくれます

こんな場所で活躍します

  • 部屋の窓掃除

  • 冬場は特に気になる窓の結露に

  • 車の洗車後の窓のふき取り

  • お風呂の壁に（日々のお手入れ）

  • ガラス家具に

  • 洗面台の鏡に

