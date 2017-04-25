初夏のおうちまわりクリーニングのススメ

これからお世話になるエアコンを一足先にお掃除

初夏でも汗ばむ陽気の日にはお世話になるエアコン。実は比較的使用頻度が少ない今の時期のお手入れがベスト。エアコン内部は湿気やホコリがたまりやすく、カビや細菌の温床にもなります。夏の本格稼働の前にお掃除しておけば、急に暑くなっても快適に過ごせます。