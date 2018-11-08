家族でケルヒャーしよう！平成最後の大掃除編
新年を気持ちよく迎えるために、年末の大掃除は家族みんなで行いたいもの。特に普段の掃除ではなかなか手が回らない場所は、しっかり掃除してきれいにすることが大切です。特に今年は平成最後、溜めてしまった汚れは一掃したいですよね！そこで、おしゃれな庭付き一戸建てに住むAさんご家族に、実際に大掃除に挑戦してもらいました。一見きれいに見えるAさん宅も、実はお掃除が行き届いていない場所があるのだとか・・・!？早速、平成最後の大掃除を始めましょう！
みんなが平成最後に
きれいにしたい場所が判明！
大掃除アンケート2018 結果
ケルヒャーでは間もなく迎える大掃除シーズンに向けて、全国の20～60代の男女1,000名を対象に「大掃除アンケート」を実施しました。毎年恒例の「大掃除」ですが、今年は平成最後。いつにもまして心残りなくスッキリして新年を迎えたい！という気持ちになりますよね。
アンケートによると、「例年の大掃除で掃除できていない場所がある」という人は７割以上。皆さん気になりながらも目を瞑ってきたお掃除ポイントがあるようです。そこで、平成最後にきれいにしたい場所を聞いてみると、結果は上図の通り。「レンジフード・換気扇」「玄関まわり」など・・・確かに！と納得される方も多い結果ではないでしょうか。そんな「平成最後にきれいにしたい場所」にランクインした場所を、実際にきれいにしてみました！
Aさん一家が大掃除を体験！
今回、年末の大掃除を体験していただくのは、Aさんご一家。利雄さんと綾美さん、長女の優花ちゃんの3人家族です。今回はお友達の優宇ちゃんも参加してくれました。
バーベキューやキャンプ、カヤックなど、アウトドアが趣味だというAさんのお宅は、築3年のおしゃれな一軒家です。まだまだお家はきれいな印象ですが、掃除の手が行き届かない場所の汚れが気になるご様子。その場所は、アンケート上位にランクインしたみなさんのお悩みと共通するところばかりです。
それでは早速、大掃除の様子をレポートしていきましょう！
- まずお掃除するのは10位にランクインした外壁。確かに、なかなか汚れも取りづらい場所で、Aさん一家も、3年前に家を建ててから一度も手をつけたことがないのだとか！
-
- 「3年も経つとさすがに汚れが目立つようになってきました。特に2階のファサード部分はハシゴをかけるでもしないと掃除ができなくて、これまで手をつけられていませんでした」
- 新しいお家こそ、汚れが目立つ前にきれいにしたいもの。それではさっそくお掃除スタートです！
- 続いてお掃除するのは、2位にランクインした玄関まわり。毎日人が出入りするので、汚れやすい場所でもあります。
-
- 「うちは土埃がすごくて、玄関前はいつもホースで水を流しながらデッキブラシで掃除していました」
- デッキブラシでこするのはなかなかの重労働。ケルヒャーなら簡単にできました！
- 続いては、４位にランクインした窓と、7位の窓のサッシ、さらに網戸も一気に掃除します！
-
- 「今年は黄砂や塩害があって、いつもより窓や網戸の汚れが気になりました。特に2階の窓はホースの水は“あたっているだけ”で、とても掃除できているとは言えず・・・」
-
- 「窓掃除は裏ワザで新聞紙を貼り付けた上に洗剤をすると汚れが取れるんですが、時間もかかるし使用済みの新聞紙を片付けるのも結構大変なんです・・・」
- と、例年よりも特に汚れやすかったそう。そんな普段から掃除が大変な窓周りも、ケルヒャー製品でピカピカにしましょう！
- 続いては番外編として、TOP10には入らなかったものの掃除したいと思っている方が多そうな場所をピックアップ！まずは、ベランダです。Aさん一家にはベランダの代わりにウッドデッキがありますが・・・
-
- 「デッキブラシでゴシゴシ洗うのも大変だし、あまり掃除したことがないですね」
- ケルヒャーのオプションアクセサリー、テラスクリーナー T 350なら、広範囲のお掃除が快適に。水ハネが気になる場所でもOK！
- 休日は家族や友人とアウトドアを楽しむというAさんご一家。手入れがいつも気になっていた、あるもののお掃除に苦労している様子。
-
- 「BBQ台を使ったあとの汚れ落しが面倒なんですよ」
- そんな時は、アウトドアでもさっと使えるマルチクリーナー OC 3がオススメなんです！
-
- 「これなら趣味のカヤックで遊んで車にしまう時も、砂汚れを簡単に落とせますね！」
- と、興味津々でした！
- 場所は変わって、お家の中へ。
3位にランクインしたトイレ、5位にランクインしたお風呂の床・壁と、あわせて排水口もケルヒャーでまとめてお掃除しましょう！
-
- 「くすんできたバスルームのタイルが気になりますが、普段のお掃除ではなかなかきれいにならなくて。浴槽の溝の部分、排水口とかは、大掃除の時こそしっかりきれいにしたいですね」
- 実はケルヒャー製品はインドアでも大活躍。その実力を試してみましょう！
- そして最後にお掃除するのは、1位にランクインしたレンジフード・換気扇です！
Aさん宅の台所は、毎日こまめに掃除しているそうで、ぱっと見はとてもきれいですが・・・
-
- 「レンジフードや換気扇とか、見えない場所は毎日やる場所じゃないので、気づいたら意外と汚れてたりしますよね」
- 油汚れがこびりついて落とすのが大変になる前に、台所周りの汚れもケルヒャーでまとめてスッキリ落としましょう！
平成最後の大掃除は
ケルヒャーにお任せ！
- 最後に、掃除を終えたみなさんに感想を聞いてみました。
-
- 「今回気になっていたケルヒャー製品を自分の家の気になるところで試せたのが良かったですね。
思った以上に汚れが簡単に落ちて驚きました」
-
- 「高圧洗浄機、窓用バキュームクリーナー、スチームクリーナーどれもすごく良かったです！
うちは室内外に窓が多いので、そのなかでも、窓用のクリーナーが掃除を激変させてくれそうだと思いました」
-
- 「レンジフードや換気扇とか、見えない場所は毎日やる場所じゃないので、気づいたら意外と汚れてたりしますよね」
-
- 「すごくきれいになってスッキリしたし、嬉しかった！」
-
- 「スルスルっと、汚れが簡単に取れたのが楽しかった！」
- 大満足の様子のAさん一家。みなさんも、ケルヒャー製品を使って、平成最後の大掃除をしてみませんか？
- K 3 サイレント ベランダ
- 東日本にお住まいの方（50Hz地域用）
- 西日本にお住まいの方（60Hz地域用）
オプションアクセサリー
＊スチームクリーナーと窓用バキュームクリーナーはボディがホワイトのモデルも使用しています。