家族でケルヒャーしよう！「平成最後の大掃除編」

みんなが平成最後に

きれいにしたい場所が判明！

大掃除アンケート2018 結果





ケルヒャーでは間もなく迎える大掃除シーズンに向けて、全国の20～60代の男女1,000名を対象に「大掃除アンケート」を実施しました。毎年恒例の「大掃除」ですが、今年は平成最後。いつにもまして心残りなくスッキリして新年を迎えたい！という気持ちになりますよね。

アンケートによると、「例年の大掃除で掃除できていない場所がある」という人は７割以上。皆さん気になりながらも目を瞑ってきたお掃除ポイントがあるようです。そこで、平成最後にきれいにしたい場所を聞いてみると、結果は上図の通り。「レンジフード・換気扇」「玄関まわり」など・・・確かに！と納得される方も多い結果ではないでしょうか。そんな「平成最後にきれいにしたい場所」にランクインした場所を、実際にきれいにしてみました！