延長パイプ4ｍ
最長4mまで延長可能なケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。1.2m～4mまで延長可能なので、届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄ができます。先端のノズルを取り外せばアクセサリーの接続が可能なので、水圧だけでは落としにくい汚れも、ブラシ等を使用することでより効果的に洗浄します。ショルダーストラップ付き。
（※ 一部の機種（トルクスタイプ）には使用できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。）
延長パイプ4mは3段階に伸縮させることが可能です。延長パイプの長さ、アクセサリーの種類によって安全面の問題から接続できないアクセサリーもございますので、下記リストをご参照ください。
＜適合アクセサリー＞
■パイプ3本（約4m）で使用可能なアクセサリー
バリオスプレーランス
サイクロンジェットノズル
1ジェットノズル
ウォッシュブラシ
ダートブラシ
フォームノズル
バリオ直噴ノズル
■パイプ2本（約3m）で使用可能なアクセサリー
パワーブラシ
回転ブラシ
■パイプ1本（約2m）で使用可能なアクセサリー
デッキクリーナー PS 20（ヘッド部分のみ）
各種テラスクリーナー（ヘッド部分のみ）
ウルトラフォームセット
＜ご使用いただけないアクセサリー＞
フレキシブル可変ノズル 360°
アンダーボディスプレーランス
パイプクリーニングホース
フレキシブルノズル
バリオジョイント
製品特長
人間工学に基づいて設計されたガン
- 軽量で人間工学に基づいた設計のため、取り回しが容易です。
本体質量 2kg
- 届きにくい場所の清掃に（特に高い場所に最適）
ショルダーストラップ付属
- 使用時に便利です。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|2.3
|梱包重量 (kg)
|3.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|4177 x 92 x 240
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 玄関まわり
- ガラスの温室
アクセサリー
お知らせ
一部の機種（トルクスタイプ）には接続できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。
お持ちのトリガーガンの形状を、下記の確認資料にてご確認ください。
フックタイプ
|高圧ホースとトリガーガンの接続部にコの字型のフックが付いています。
|
・特徴
安全ロックのボタンが三角形（黒色）のトリガーガン
|
・旧タイプ特徴
安全ロックのボタンが長方形（黄色）のトリガーガン
トルクスタイプ
トリガーガンと高圧ホースが一体型になっています。
延長パイプ 4ｍと接続できません。