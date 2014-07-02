最長4mまで延長可能なケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。1.2m～4mまで延長可能なので、届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄ができます。先端のノズルを取り外せばアクセサリーの接続が可能なので、水圧だけでは落としにくい汚れも、ブラシ等を使用することでより効果的に洗浄します。ショルダーストラップ付きで、体への負担も少なく使用できます。

（※ 一部の機種（トルクスタイプ）には使用できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。）

延長パイプ4mは3段階に伸縮させることが可能です。延長パイプの長さ、アクセサリーの種類によって安全面の問題から接続できないアクセサリーもございますので、下記リストをご参照ください。



＜適合アクセサリー＞

■パイプ3本（約4m）で使用可能なアクセサリー

バリオスプレーランス

サイクロンジェットノズル

1ジェットノズル

ウォッシュブラシ

ダートブラシ

フォームノズル

バリオ直噴ノズル

■パイプ2本（約3m）で使用可能なアクセサリー

パワーブラシ

回転ブラシ

■パイプ1本（約2m）で使用可能なアクセサリー

デッキクリーナー PS 20（ヘッド部分のみ）

各種テラスクリーナー（ヘッド部分のみ）

ウルトラフォームセット

＜ご使用いただけないアクセサリー＞

フレキシブル可変ノズル 360°

アンダーボディスプレーランス

パイプクリーニングホース

フレキシブルノズル

バリオジョイント