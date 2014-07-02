＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

延長パイプ4ｍ

最長4mまで延長可能なケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。1.2m～4mまで延長可能なので、届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄ができます。先端のノズルを取り外せばアクセサリーの接続が可能なので、水圧だけでは落としにくい汚れも、ブラシ等を使用することでより効果的に洗浄します。ショルダーストラップ付き。
（※ 一部の機種（トルクスタイプ）には使用できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。）

最長4mまで延長可能なケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。1.2m～4mまで延長可能なので、届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄ができます。先端のノズルを取り外せばアクセサリーの接続が可能なので、水圧だけでは落としにくい汚れも、ブラシ等を使用することでより効果的に洗浄します。ショルダーストラップ付きで、体への負担も少なく使用できます。
（※ 一部の機種（トルクスタイプ）には使用できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。）
延長パイプ4mは3段階に伸縮させることが可能です。延長パイプの長さ、アクセサリーの種類によって安全面の問題から接続できないアクセサリーもございますので、下記リストをご参照ください。

＜適合アクセサリー＞
■パイプ3本（約4m）で使用可能なアクセサリー
　バリオスプレーランス
　サイクロンジェットノズル
　1ジェットノズル
　ウォッシュブラシ
　ダートブラシ
　フォームノズル
　バリオ直噴ノズル
■パイプ2本（約3m）で使用可能なアクセサリー
　パワーブラシ
　回転ブラシ
■パイプ1本（約2m）で使用可能なアクセサリー
　デッキクリーナー PS 20（ヘッド部分のみ）
　各種テラスクリーナー（ヘッド部分のみ）
　ウルトラフォームセット
＜ご使用いただけないアクセサリー＞
　フレキシブル可変ノズル 360°
　アンダーボディスプレーランス
　パイプクリーニングホース
　フレキシブルノズル
　バリオジョイント

製品特長
人間工学に基づいて設計されたガン
  • 軽量で人間工学に基づいた設計のため、取り回しが容易です。
本体質量 2kg
  • 届きにくい場所の清掃に（特に高い場所に最適）
ショルダーストラップ付属
  • 使用時に便利です。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 2.3
梱包重量 (kg) 3.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 4177 x 92 x 240
動画
用途・清掃場所
  • 玄関まわり
  • ガラスの温室
アクセサリー

お知らせ

＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部、日本で取り扱いのない製品がございます。

一部の機種（トルクスタイプ）には接続できません。フックタイプの機種は、別途「アダプター T」が必要となります。
お持ちのトリガーガンの形状を、下記の確認資料にてご確認ください。

 

フックタイプ

高圧ホースとトリガーガンの接続部にコの字型のフックが付いています。

 

・特徴

安全ロックのボタンが三角形（黒色）のトリガーガン
・旧タイプ特徴

安全ロックのボタンが長方形（黄色）のトリガーガン
接続にはアダプターTが必要です
 

トルクスタイプ

トリガーガンと高圧ホースが一体型になっています。
延長パイプ 4ｍと接続できません。

接続できません

 

 アダプターTはこちら

 