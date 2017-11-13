今年も年末がやってきました。年末の悩みのタネと言えば、「大掃除」ではありませんか？

「大掃除って結局どうしたらいいのかよく分からない」

そんな方に、おすすめの大掃除特集です。今年はポイントを押さえた大掃除をしてみませんか？

12月13日に行われる「煤払い」は神棚や家屋を綺麗にして新年の年神様をお迎えする準備をするという日本の伝統行事です。「大掃除」の由来になっていると言われています。

本来、掃除は汚れが緩む春～夏の方が適しています。寒くて埃も立つ今の季節に大掃除をしなくても・・と思いますが、大掃除の持つ意味を考えると気持ちよく綺麗な家で新年を迎えるためにも是非やっておきたいですね。

大掃除は高い場所や洗剤を多く使う作業が増えます。作業に入る前はマスクやビニール手袋で養生し、足場の安全確保などをしっかりして取り組みましょう。また、一人では大変な作業もあるので是非家族に声かけをして協力してもらいましょう。