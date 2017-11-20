靴は自分をよい所に連れて行ってくれるもの。その靴を休ませる靴箱はぜひ綺麗にしておきたい場所です。

また冬は乾燥しているため土埃が靴についてきてしまうので、靴箱も汚れが目立つようになっています。

STEP1 靴箱から靴を全部出し、砂埃を掃き出します。

100円ショップで売っている8cm幅のペンキの刷毛は毛先が細く細かい砂や埃も掃き出せるのでお勧めです。

STEP2 棚板を外して内部を水拭きします。汚れているので使い捨てクロスが便利です。

STEP3 内部が十分に乾燥したら、棚板を戻し新聞紙を下に敷きます。新聞紙は折り目を手前にすると靴を出し入れする際に紙がめくれず便利です。

STEP4 靴を戻して終了です。

スペースがあれば、重曹を広口のケースに入れて設置しておくと防臭吸湿効果があります。