STEP2

シンクに置いたタライの中でゴミ袋を二重にし、熱めのお湯を本体が浸るくらい注ぎ、食器洗い用洗剤を濃い目に溶かして泡立てた洗浄剤に1時間ほどつけ置きます。



汚れが酷い場合は、酸素系漂白剤を使用する方法もあります。

シンクに置いたタライの中でゴミ袋を二重にし、40～50度のお湯に酸素系漂白剤を溶かした洗浄剤を入れ、本体をひたひたに浸します。

洗浄剤のレシピは、お湯2リットルに対して酸素系漂白剤が約大匙１の割合です。

お湯が冷めないよう口を結んで30分～1時間放置します。この方法はとてもよく汚れが落ちますが素材を傷めることもあります。よく注意してご利用ください。

※酸素系漂白剤はアルミニウム製の換気扇や部品には使用しないでください。酸素系漂白剤はアルカリ性のため、変色変質の原因になる場合があります。

また、塗装剥がれが起こることもありますので、コーティング加工しているものや、新しい換気扇にもおすすめできません。