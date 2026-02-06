モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact（ハンディエア）
スポーツやアウトドア、外出時には、『帰るまえに、10秒ケルヒャー。』キレイを持ち運ぼう！携帯性に優れた手のひらサイズ。サッと使えるお手軽設計で、今までは諦め放っておいた泥汚れに、いつでも、どこでも、シュッと取り出し、サッと拡げて、みるみる汚れが落ちる驚きと爽快感を。
携帯性に優れた手のひらサイズ
たたむと手のひらサイズ。重さも780gで持ち運びにも便利です。
充電式で電源いらず、ペットボトルの水でも使えるので水道も不要。
洗いたい時、洗いたい場所ですぐに洗浄できて準備や片付けも簡単。
小さくてもケルヒャー品質
ケルヒャーならではの高い洗浄力で、コードレスタイプでもなでるだけで汚れを落とせます。 4つの噴射モードにノズル切り替えができ、場所・用途に合わせた最適な洗浄が可能なので、しっかりキレイにできます。
使い方広がる便利なアクセサリー
ペットボトル・バケツからの給水や、泡洗浄をお手軽にする洗浄剤ノズルなど、豊富なアクセサリーでより快適で効率的な清掃が可能です。
シュッと取り出せ、思い立ったらすぐ洗浄できる利便性と、移動場所でも洗浄できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも高圧洗浄できます。
＜携帯性に優れた手のひらサイズ＞
折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。
＜4 in 1 ノズルと洗浄剤ノズル付＞
付属アクセサリーの4 in 1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応しています。
＜簡単・手軽なコードレス洗浄＞
充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能です。また、USBで充電可能なので、いろんな場所で充電できます。
※ 本製品は接続口の形状が異なるため、水道ホースやホースリールを接続して使用することはできません。
＜スポーツやアウトドア、外出時での汚れに大活躍＞
今までは諦め放っておいた泥汚れに、いつでもどこでも、シュッと取り出し、サッと拡げてみるみる汚れが落ちる、驚きと爽快感。今までの放っておいた泥汚れの当たり前が、これからはきれいが当たり前に。
製品特長
モバイルクリーニング
- 内蔵のバッテリーと付属の自吸用ホースにより、水道や電源がない場所でも、持ち運んで手軽に洗浄できます。（※水道ホースとの接続には対応していません。）
- 自転車、ガーデニングやキャンプ用品、ペット（犬）、車の部分洗いなど、様々な用途に柔軟に対応します。
- USBタイプCの充電ポートを搭載しているので、車の中やモバイルバッテリーを使えば、外出先でも手軽に充電できます。
圧力モードLED表示機能
- 洗浄する対象に合わせて、「ブーストモード」と「エコモード（ブーストの約半分の圧力）」の切り替えが可能です。傷つきやすい素材の洗浄や、バッテリー駆動時間を最大30分まで延長したい場合に最適です。
- *エコモードは、最大圧力のブーストモードと比較して、使用水量を24%、消費電力を54%削減します。
- LEDライトが、現在の洗浄モードとバッテリーの充電残量をお知らせします。
軽量でコンパクトな製品設計
- 持ち運びやすく収納の場所を取らない、革新的な製品デザイン。使用後はハンドルを折りたたむことができ、最小サイズで収納可能です。
- 軽量かつミニマルなデザインは、長時間の使用でも疲れにくく、手に心地よくフィット。取り回しの良さを実現しました。
効果的で、やさしい中圧洗浄
- ケルヒャー独自の効率的なノズル技術と4-in-1マルチジェットにより、節水しながらもパワフルな洗浄を実現。素材にやさしく、それでいて汚れを効果的に除去します。
- 手の届きにくい場所も、的確かつ確実に洗浄します。
充実の標準付属品
- 4 in 1 マルチジェットは、1つのノズルで4つの洗浄パターンを選べます。ノズルの先端部分を回転させるだけで、簡単に切り替えができます。
- 吸引ホースは、タンクやバケツなどから給水することができます。長さは5mあるので、移動や取り回しやすく自由度を最大限に高めます。
- 洗浄剤ノズルは、洗浄剤を簡単かつ広範囲に塗布でき、頑固な汚れをより効果的に洗浄できます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリー パワー デバイス
|最大許容圧力 (MPa)
|max. 1.5
|吐出圧力
|中圧
|吐出水量 (l/h)
|150
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|7.2
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (/min)
|標準モード / 12 eco!efficiency モード: / 30
|充電時間（標準充電アダプター） (h)
|3
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|0.8
|梱包重量 (kg)
|1.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|254 x 71 x 186
付属品・同梱品
- 4-in-1 マルチジェット
- サクションホース
- 洗浄剤ボトル
- ボトルアダプター
製品機能
- ため水を使用可能
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 折りたたみ式ハンドル
動画
用途・清掃場所
- 自転車
- テント／キャンプ用品
- ペット／犬
- ガーデン家具
- スポーツ用品（サーフボード、カヤック、スタンドアップパドルボード）
- ベビーカー／バギー
- ゴミ箱
- バイクやスクーター
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- ブラインド / シャッター