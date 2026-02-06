シュッと取り出せ、思い立ったらすぐ洗浄できる利便性と、移動場所でも洗浄できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも高圧洗浄できます。



＜携帯性に優れた手のひらサイズ＞

折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。



＜4 in 1 ノズルと洗浄剤ノズル付＞

付属アクセサリーの4 in 1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応しています。



＜簡単・手軽なコードレス洗浄＞

充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能です。また、USBで充電可能なので、いろんな場所で充電できます。

※ 本製品は接続口の形状が異なるため、水道ホースやホースリールを接続して使用することはできません。



＜スポーツやアウトドア、外出時での汚れに大活躍＞

今までは諦め放っておいた泥汚れに、いつでもどこでも、シュッと取り出し、サッと拡げてみるみる汚れが落ちる、驚きと爽快感。今までの放っておいた泥汚れの当たり前が、これからはきれいが当たり前に。