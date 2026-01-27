延長パイプ専用アタッチメントセット
延長パイプと合わせて使用することで、高所の洗浄の幅が広がります。ブラシとクロスの2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて素材を選択でき、より快適に高所を高圧洗浄できます。
※ご使用には延長パイプ 3.7m（2.644-248.0）が必要です。
延長パイプのノズル（先端部分）に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
製品特長
交換可能なフレーム洗浄用途に合わせて、工具不要で簡単に交換できます。
4つの高圧ノズル効率的に高所を高圧洗浄できます。
カバーとフレームの間の継ぎ目アタッチメントの面を洗浄対象物にしっかり当てることができます。
着脱でき、洗濯可能なマイクロファイバークロス
- マイクロファイバークロスは最大60℃で洗濯できます。
製品仕様
製品スペック
|素材
|ポリエステル70％、ポリアミド30％
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.6
|梱包重量 (kg)
|0.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|194 x 338 x 160
動画
用途・清掃場所
- 玄関まわり
- ガラスの温室
- フロントガラス