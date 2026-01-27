延長パイプのノズル（先端部分）に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。

ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。