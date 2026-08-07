チェーンソー CS 400/36 Bp
バッテリー式チェーンソー CS 400/36 Bpは、人間工学的に手にフィットし、振動を最小限に抑え、排気ガスをまったく発生させません。ハイパワーな能力は、毎日の作業に対し、バッテリーながらも強力なパフォーマンスを誇っています。
※バッテリーは別売りです。
Kärcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。
製品特長
メカニカルチェーンブレーキキックバック時にチェーンを即停止。
自動チェーン注油機能長寿命のための最適なチェーン潤滑。 メンテナンスの労力を軽減します。
覗き窓付き一体型オイルタンク充填レベルははっきりと見え、読みやすいです。 オイル漏れを防ぐオイルタンクカバーを装着。
一体型コンビネーションレンチ
- チェーンの素早い張り直しを可能にします。
- チェーンとレールの交換が簡単。
高速かつパワフル
- 23 m/s の高速チェーンスピードにより、より高速で正確な切断が保証されます。
- 硬い木材でも、ガソリン式の機械と同等の高性能
ブラシレスモーター
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン駆動の機械と比較して大幅に低い振動
- 長時間の作業もラクラク。
- ユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ランニングコストがかからないので経済的です。 例：対ガソリン。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|ガイドバー (mm)
|400
|チェーンスピード (m/s)
|23
|チェーンピッチ
|3/8″
|チェーンゲージ
|1.3mm / 0.050"
|ドライブリンク数
|56
|オイルタンク容量 (ml)
|160
|フロントハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|3
|リアハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|3.4
|駆動
|ブラシレスモーター
|電圧 (V)
|36
|1回の充電あたりの清掃能力 (Cuts)
|max. 170 (6.0 Ah) / max. 230 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 25 (6.0 Ah) / max. 30 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|5
|梱包重量 (kg)
|6.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|904 x 217 x 261
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- ガイドバー
- チェーン刃
- チェーンカバー
- 自動チェーン注油機能
- チェーンブレーキ
- オイルレベル計
動画
用途・清掃場所
- 家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適
- 荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適
- 公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に
- 寸法合わせや梁切りなどの木工用
- 密閉された部屋でも使用に適しています
アクセサリー
CS 400/36 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ダウンロード
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら