マルチツール MT HT 550/36
バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントヘッジトリマーMT HT 550/36 は、高い生け垣や地面近くでの剪定を行いことができます。様々な要求に応じ、厳しい作業でも正確な結果をもたらします。
※バッテリーは別売りです。
バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントヘッジトリマーMT HT 550/36 は、特に高い生け垣や地面に近いエリアなどの、多くの点で困難だった作業でも可能になります。これらの厳しい作業でも、簡単に行うことができます。 さらに、交換可能なアタッチメントは、高品質のブレードと簡単な角度調整を誇り、組み合わせることで、最高の結果を得るために正確なカットをすることができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。
製品特長
カット面の角度の調整
- 切断角度はほぼ任意の位置に調整できます。
ダイヤモンド研磨刃
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルーム
- 切りくずを簡単・便利に処分できます。
コンパクト設計
- 軽量で扱いやすい。
- コンパクトで持ち運びや収納が簡単。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン駆動の機械と比較して大幅に低い振動
- 長時間の作業もラクラク。
- ユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|刈込み幅 (mm)
|550
|刃間隔 (mm)
|28
|切断角度 (°)
|180
|フロントハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|3.8
|電圧 (V)
|36
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 100 (6.0 Ah) / max. 125 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.3
|梱包重量 (kg)
|3.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1305 x 125 x 87
付属品・同梱品
- 刈刃ガード
- 刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルーム
用途・清掃場所
- 背の高い生け垣や低木の側面、下、上
- 背の高い低木や生け垣の剪定に
- 形作るカッティングに最適です。例： ピラミッド状に剪定するなど
- 生け垣や低木の手の届きにくい場所を切り取り、剪定します
アクセサリー
MT HT 550/36 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
マルチツール各種
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ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら