マルチツール MT CS 250/36
バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36です。ポールに取り付けられた先端は、コンパクトな設計で、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。
※バッテリーは別売りです。
バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。
製品特長
自動チェーン注油機能最小限のメンテナンスと長寿命。 低発熱で高効率。
信頼のあるOregon® 製ソーチェーンとガイドレール最高の結果を得るための、最高のコンポーネント。
コンパクト設計軽量で扱いやすい。 コンパクトで持ち運びや収納が簡単。
ガソリン駆動の機械と比較して大幅に低い振動
- 長時間の作業もラクラク。
- ユーザーの健康を守ります。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|ガイドバー (mm)
|250
|チェーンスピード (m/s)
|12
|チェーンゲージ
|1.3mm / 0.050"
|フロントハンドルの振動値（ΔK=1.5m/s²） (m/s²)
|3
|電圧 (V)
|36
|1回の充電あたりの清掃能力 (Cuts)
|max. 400 (6.0 Ah) / max. 500 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 45 (6.0 Ah) / max. 55 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|1.9
|梱包重量 (kg)
|3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|940 x 120 x 130
付属品・同梱品
- チェーンカバー
- ガイドバー
- チェーン刃
用途・清掃場所
- 若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます
- 背の高い木や低木の伐採や剪定に
- 嵐のダメージを安全に除去するのに理想的
アクセサリー
MT CS 250/36 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
マルチツール各種
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ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら