マルチツール MT 36 Bp
バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、ヘッジ トリマーやチェーンソーなど、さまざまなアタッチメントを取り付けることができるドライブ ユニットです。 1台で様々な作業に対応することができ、マルチな作業が可能です。
※バッテリーは別売りです。
当社の高性能バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、迅速で簡単なツール交換、便利で安全な取り扱いにより、様々な作業の実現を行います。 さまざまな交換可能なアタッチメントで、幅広いタスクに取り組むために開発されたこのマシンは、強力なブラシレス モーターや頑丈なスチール シャフトなどの高品質のコンポーネントを誇っています。 この機械は騒音が少なく、排気ガスがゼロで、非常にスムーズに作動するため、ユーザーにとって作業が簡単になり、環境を保護し、ガソリン動力の工具と比較しても、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減できます。
製品特長
便利なクイックカップリングアタッチメントは工具なしで簡単、迅速に交換できます。 コンパクトで持ち運びや収納が簡単。
人間工学に基づいたラウンドグリップ快適な作業を可能にします。 ユーザー様のご要望ごとに個別に調整できます。
可変速度特定の使用法に合わせることができます。 ランタイムの延長。
頑丈で滑らかなスチールシャフト
- 堅牢な設計。
- 耐久性のあるコンポーネント。
高トルクの高性能モーター
- ガソリンエンジン並みの高性能と、バッテリー駆動のメリットを併せ持つ。
ブラシレスモーター
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン駆動の機械と比較して大幅に低い振動
- 長時間の作業もラクラク。
- ユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|回転速度 (rpm)
|7800 / 6800
|電圧 (V)
|36
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|2.6
|梱包重量 (kg)
|3.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|951 x 197 x 188
付属品・同梱品
- ラウンドラバーグリップ
- ショルダーストラップ付属
- クイック接続カップリング
用途・清掃場所
- MT HT 550/36 と併用して、背の高い低木、茂み、生け垣の剪定に使用
- MT CS 250/36 と併用して、木の枝を安全に除去および廃棄するため
- MT HT 550/36 および MT CS 250/36 用の高性能ドライブユニット
アクセサリー
MT 36 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
マルチツール各種
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ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら