ブロア LB 930/36 Bp
バッテリー式ブロア LB 930/36 Bp は、乾燥した葉やその他の破片を素早く、徹底的に、静かに取り除きます。 そして、それはまったく排ガスゼロでそれを行います。
※バッテリーは別売りです。
バッテリー式ブロワー LB 930/36 Bp は、あらゆる点で優れています。 特に手の届きにくい場所では、葉、破片、その他の廃棄物を電光石火の速さで取り除きます。 また、非常に静かなため、住宅街や学校、病院の近く、夜間など、騒音に敏感な場所でも簡単に使用できます。 さらに、エンジン機とは異なり排ガスもなく、有害物質や環境を損なう可能性のあるその他の排出物も排出せず、非常に快適に使用でき、運用コストと保守コストが非常に低くなります。
製品特長
メタルスクレーパーベタつきや汚れをすっきり落とします ブローの先端を傷から守ります。
高速ノズル吹き飛ばし力を狭い範囲に集中させます。 濡れた葉や汚れを簡単に取り除きます。
無段階変速とターボボタン必要に応じて最適化されたブロー速度調整とパフォーマンスの向上。 頑固な葉や汚れを取り除く際の最大限のコントロール。
快適なショルダーストラップ
- 便利で快適なポジショニングが可能で、疲れずに作業できます。
- バランスのとれたデザイン。
ガソリン車よりも最大 50% 静か
- 騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。
- 人や環境への影響を軽減。
ブラシレスモーター
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン駆動の機械と比較して大幅に低い振動
- 長時間の作業もラクラク。
- ユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|風量 (m³/h)
|930
|風速 (m/s)
|max. 60
|ブローパワー (N)
|14
|電圧 (V)
|36
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 40 (6.0 Ah) / max. 50 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|3
|梱包重量 (kg)
|5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|916 x 177 x 325
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- メタルスクレーパー付きの標準ノズル
- 高速ノズル
- ショルダーストラップ付属
動画
用途・清掃場所
- 小規模から中規模のエリアの清掃と軽い破片の除去に
- 手の届きにくい場所の汚れ落としに
- 枯れ葉、庭の刈り取り、土や破片の掃除に
- 夜間など、騒音に敏感な場所での作業に最適
アクセサリー
LB 930/36 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ダウンロード
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら