芝刈機 LM 530/36 Bp
バッテリー式芝刈り機LM 530/36 Bpは、堅牢で信頼性が高く、芝生の手入れに最高の結果をもたらします。スチール製芝刈り機デッキ付き。 高い柔軟性、低騒音、ゼロエミッション。また、草が排出口で詰まりにくく、長時間作業する事にも向いております。
バッテリー式芝刈り機 LM 530/36 Bpは、ガソリンエンジンと同じ高性能を誇りながら、より静かで、ゼロエミッションで、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減します。幅広い範囲で使用でき、広範な機能、および堅牢な設計を備えています。 ボールベアリングが取り付けられたホイールと可変駆動速度により、マシンは非常に操作しやすく、丘の上への移動でも扱いやすく快適です。 インテリジェントな自動速度制御は芝の状態に適応し、バッテリーを保護して範囲を広げるのに役立ちます。 芝刈りの機能は、収集、マルチング、オプションによりサイドディスチャージもすることができます。排出口も草が詰まりにくい構造で、作業効率を上げます。草の刈高も簡単に調整ができ、どなたでも簡単に作業が可能です。
製品特長
簡単な刈り高さ調整適切な刈高に簡単かつ便利に調整できます。 用途に合わせて刈り高さを正確に調整。
可変自動運転モータースライドコントロールで個々のユーザーに合わせて調整できます エネルギーを節約し、緊張を和らげます。
インテリジェント自動速度制御一貫して良好な結果を得るための最適な切断速度。 バッテリーを保護し、航続距離を伸ばします。
鋼製草刈りデッキ
- 非常に頑丈なデザイン。
- 耐久性のあるコンポーネント。
さまざまなシーンで使える3in1機能
- 草は、収集、マルチング、またはサイドディスチャージをすることができます。
ブラシレスモーター
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
ガソリン式の芝刈り機と比較して、大幅に低い騒音放出
- 騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。
- 人や環境への影響を軽減。
ガソリンエンジンに比べて振動と排出量が少ない
- 長時間の作業もラクラク。
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|刈込幅 (mm)
|530
|苅込高 (mm)
|30 - 110
|回転速度 (rpm)
|3100
|走行速度（移動時） (km/h)
|2 - 5
|草刈り用デッキの素材
|鋼
|集草コンテナ容量 (l)
|70
|素材
|物質
|騒音値 (dB(A))
|95
|振動力 (m/s²)
|0.8
|電圧 (V)
|36
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|max. 600 (6.0 Ah) / max. 750 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 40 (6.0 Ah) / max. 55 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|32
|梱包重量 (kg)
|38
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1580 x 550 x 1130
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- 後輪駆動
- マルチキット
- 集草コンテナ
- ブレード
動画
用途・清掃場所
- 小～中規模の芝刈りに
- 草刈り中、草は集草ボックスに集めたり、横に排出したり、マルチングしたりできます
アクセサリー
LM 530/36 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら