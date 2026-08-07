ブロア LBB 1060/36 Bp
バッテリ式背負い式ブロアLBB 1060/36 Bp は、実質的に振動がなく背中に快適に装着でき、疲れることなく作業できます。 また、パワフルで静音、そのため広いエリアに最適です。
バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。
製品特長
無段階変速とターボボタン必要に応じて最適化されたブロー速度調整とパフォーマンスの向上。 頑固な葉や汚れを取り除く際の最大限のコントロール。
長時間の使用にも対応特に長時間使用が求められる時に備え、予備バッテリーを装備できます。 プロ仕様として最適です。
背負うのに便利パッド入りのショルダーストラップで快適に作業できます。 長時間の作業に適した、人間工学に基づいたデザイン。
スプリング式ブロワー
- 振動を抑え、疲れずに作業できます。
- ユーザーの健康を守ります。
非常に高いパフォーマンス
- クラス最高性能のバッテリー式バックパック式リーフブロワーです。
- 最高の洗浄結果を得るための高い空気速度と風量。
ブラシレスモーター
- 最小限のメンテナンスと長寿命。
- 低発熱で高効率。
非常に低レベルのノイズ
- 騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。
- 人や環境への影響を軽減。
ケルヒャーバッテリーユニバース（36V）対応品
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
- 生産性向上と作業の安全性に寄与します。
有害物質やCO₂を排出しません
- 環境とユーザーの健康を守ります。
ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減
- ガソリン代がかからないので経済的です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|風量 (m³/h)
|1060
|風速 (m/s)
|max. 65
|ブローパワー (N)
|19
|スピードコントロール
|可変
|電圧 (V)
|36
|使用時間（一回の充電） (min)
|max. 30 (6.0 Ah) / max. 40 (7.5 Ah)
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|8.8
|梱包重量 (kg)
|10.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1597 x 546 x 470
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- メタルスクレーパー付きの標準ノズル
動画
用途・清掃場所
- 広範囲の清掃と大量の軽い破片の除去に
- 枯れ葉、庭の刈り取り、土や破片の掃除に
- 夜間など、騒音に敏感な場所での作業に最適
アクセサリー
LBB 1060/36 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら