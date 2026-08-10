・ご注文時は記載されております「注文番号 1.351-126.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「3.137-070.0」をお伝えください。



KM 85/50 R Bpは、バッテリー駆動の乗用車掃除機で、狭い場所や通路に最適です。コンパクトなデザインと高い操作性で、スペースが限られている場所、廊下が狭い場所、またはコーナーの数が多い場所などに、特にご活用いただけます。コンパクトな為、複数階での清掃などでもエレベーターに乗せて移動することもできます。このエントリークラスモデルは、搭乗式マシンが初心者の方でも良いパフォーマンスを行う事が出来ます。

また、操作だけでなく、維持メンテナンスも非常に容易です。例えば、吸引力を維持する為のダストフィルタは、レバー一つで簡単に清掃することができます。さらに、広い開口部から、部品にアクセスしたり、工具なしでメインブラシを交換することが可能です。また、摩耗インジケーターがあり、メインブラシの交換時期を分解せずに確認できます。これにより作業をシンプルにし作業時間を抑えております。 フローティングメインブラシは、不均一な床の部分でも、残留物を残さずに常にきれいに掃除されます。サイドブラシは損傷を防ぐ構造で、必要に応じて回転速度を調整できます。故障を抑えつつ作業性も高めます。