搭乗式スイーパー KM 85/50 R Bp
搭乗式のスイーパーの入門モデルとして、KM 85/50 Rをご紹介します。 この機械は、非常にコンパクトで小回りが良く、操作が簡単で、広い清掃面積の性能を誇っています。
・ご注文時は記載されております「注文番号 1.351-126.0」ではなく、バッテリーや充電器とのセット番号「3.137-070.0」をお伝えください。
KM 85/50 R Bpは、バッテリー駆動の乗用車掃除機で、狭い場所や通路に最適です。コンパクトなデザインと高い操作性で、スペースが限られている場所、廊下が狭い場所、またはコーナーの数が多い場所などに、特にご活用いただけます。コンパクトな為、複数階での清掃などでもエレベーターに乗せて移動することもできます。このエントリークラスモデルは、搭乗式マシンが初心者の方でも良いパフォーマンスを行う事が出来ます。
また、操作だけでなく、維持メンテナンスも非常に容易です。例えば、吸引力を維持する為のダストフィルタは、レバー一つで簡単に清掃することができます。さらに、広い開口部から、部品にアクセスしたり、工具なしでメインブラシを交換することが可能です。また、摩耗インジケーターがあり、メインブラシの交換時期を分解せずに確認できます。これにより作業をシンプルにし作業時間を抑えております。 フローティングメインブラシは、不均一な床の部分でも、残留物を残さずに常にきれいに掃除されます。サイドブラシは損傷を防ぐ構造で、必要に応じて回転速度を調整できます。故障を抑えつつ作業性も高めます。
製品特長
作業効率の良いコンテナゴミの廃棄が簡単で作業者に負担の無い2タンクのコンテナ。 大きい回収物を回収できるフラップ開閉ペダル。 移動時に楽な、キャスター付のコンテナ。
優れたフィルター機能洗えて、塵も落としやすい平型の樹脂製フィルター。 操作しやすいシンプル操作で効果的な清掃効果ができます。 ツールなしでアクセス出来るフィルター交換。
作業者に負担をかけないコックピット分かりやすい操作案内。 ツールなしで調整可能なシート。 高さ調整可能なステアリングホイール。
マニュアルアクセサリーを取り付け可能
- 他の清掃用品を取り付けて移動できる接続部分。
- ごみピッカー、ブラシ、布、または追加のコンテナなどの簡単な持ち運びが可能です。
- 巻き上げ式のため回収力高いコンテナです。
メインブラシの摩耗インジケーター
- 外側から視認しやすい配置です。
- 交換時期が判断しやすい。
サイドブラシ装着
- サイドブラシの衝撃を吸収します。
- 耐久性の高いデザインです。
- メンテナンスを最小にしサービスコストを抑制します。
小回りの良い機動性を持ったコンパクトサイズ
- 優れた操縦性です。
- 混雑した場所や狭い場所にも最適です。
- 通常のドア開口部（90cm）を通って運転することが可能です。
サイドブラシ回転調整
- サイドブラシのスピードを汚れの種類と量に合わせて調整します。
- ほこりの分散を減らします。
メインブラシの面圧自動調整
- 磨耗度の調整は不要です。
- バンプ/凹凸の場合でも優れた回収性があります。
シンプル操作
- ローラーブラシとサイドブラシは、フットペダルを使って簡単にオンとオフを切り替えることができます。
- 前進と後進の動きは、選択スイッチを使って簡単に設定および調整できます。
- 濡れた路面を掃除するための吸引量の調整。
製品仕様
製品スペック
|推進動力
|直流モーター
|駆動力 (V/W)
|24 / 1000
|駆動方式
|電源
|最大清掃能力 (m²/h)
|5100
|清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h)
|6510
|清掃幅 (mm)
|615
|清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|850
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1085
|バッテリー電圧 (V)
|24
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 2.5
|コンテナ容量 (l)
|50
|登坂能力 (%)
|12
|走行速度 (km/h)
|6
|フィルター面積 (m²)
|2.3
|載せこむ (kg)
|max. 90
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|252
|バッテリー込みの質量 (kg)
|230
|梱包重量 (kg)
|285
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1171 x 870 x 1136
付属品・同梱品
- タイヤ、空気圧
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- メインブラシ摩耗インジケーター
- 吸引力調整可能
- 粗ゴミフラップ
- 巻き上げ式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 屋外用途
- 屋内用途
- サイドブラシ回転速度調整可能
- 充電残量表示
- 作業時間カウンター
- 可動コンテナ
- 掃き掃除機能
- サイドブラシ、自動清掃
- メインブラシの自動調整
- 多機能ディスプレイ
- ホームベース取り付けはオプション
動画
用途・清掃場所
- 倉庫、小さな物流ビルの清掃に最適
- 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
- （小規模な）清掃場所、校庭、ガソリンスタンド、自動車販売店などの小規模物件にも
アクセサリー
※本体サイズ表記の長さは、本体前部からコンテナまで、幅はサイドブラシを含まず本体のみのサイズです。高さはシート背もたれ最高部までの高さです。