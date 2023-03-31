製造業界における導入事例　企業インタビュー/ お客様の声

幅広い業界での実績

ケルヒャーの産業向け製品はあらゆる分野で使用されており、その年間売上高は3億ユーロを超えています。これについて、産業向けグローバル販売管理担当副社長のベッティーナ・ビーブルは次のようにコメントしています。「ケルヒャーの製品は、あらゆる産業分野に対応しています。そのためお客様がケルヒャー製品の導入をご検討の場合は、専門の担当者によるコンサルティングを通じて、幅広い製品群とサービスからお客様に最適なソリューションを構築してご提案します。ご提案内容については、お客様から『ケルヒャーはそんなこともできるのか！』と驚きのお言葉をいただくこともよくあります。私はより多くのお客様に、私たちの多種多様なサービスを知っていただきたいのです」。いくつかの事例を挙げて、ケルヒャーの清掃ソリューションを導入するメリットについてご紹介しましょう。

生産コストとダウンタイムの削減



アジアのある繊維会社は、生産プロセスで切削工具を使用していましたが、4カ月ごとに交換しなければならず、しかも交換のたびに10万ユーロのコストが発生していました。ですが同社は、刃に付着した細かい繊維を除去するバキュームシステムを導入することで、耐用年数を1カ月延長することができました。「ケルヒャーのバキュームシステムは、食品業界でも高い評価を得ています」とビーブルは述べます。例えば、アイスクリームの生産ラインで容器が詰まりを起こし、生産が停止してしまうことがあります。

その場合、詰まった容器を取り除く必要がありますが、バキュームシステムならそれらを自動で除去できるため、生産をスムーズに行うことができます。



