高圧×温水で実現する確かな洗浄力

温水なら洗浄時間35%削減

洗浄において熱は重要な要素で、化学反応を促進します。温度が20℃上がると、反応速度は約4倍になります。



ケルヒャーボイラーでは、最大155℃*まで加熱が可能。高温水は油脂や煤などを迅速に分解し、洗浄時間を最大35％短縮します。洗浄後の乾燥もすみやかです。



*機種により異なります。