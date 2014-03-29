高圧×温水で実現する確かな洗浄力
頑固な汚れの除去には、温水高圧洗浄機（HDSシリーズ）が最適です。ケルヒャーの温水高圧洗浄機は、油やグリース、タンパク質などのこびりついた汚れも効率よく落とせ、経済性、洗浄効果、環境負荷の面でも高いメリットを提供します。
温水なら洗浄時間35%削減
洗浄において熱は重要な要素で、化学反応を促進します。温度が20℃上がると、反応速度は約4倍になります。
ケルヒャーボイラーでは、最大155℃*まで加熱が可能。高温水は油脂や煤などを迅速に分解し、洗浄時間を最大35％短縮します。洗浄後の乾燥もすみやかです。
*機種により異なります。
燃焼効率が高いケルヒャーのボイラー
ケルヒャーの温水高圧洗浄機は、水が通るステンレス製ヒートコイルを直接加熱するため、貯湯式に比べ、燃焼効率が高く、燃費面でも優れています。
短時間で高温水を得られ、安定した高温吐出による高い洗浄力を発揮します。
さらに、スチーム洗浄*も可能です。
温水洗浄のメリット
1. 洗浄力アップ
■温水で油脂やグリースを柔らかく、乳化作用を促進
■食品工場のタンパク質汚れも短時間で分解
2. 洗剤使用量削減
■温水だけで多くの汚れを除去
■洗剤コスト＆環境負荷を削減
3. 乾燥時間短縮
■高温で洗浄後の乾燥が早い
■次工程への移行がスムーズ
4. 衛生向上
■バクテリア・ウイルスを減少
■消毒剤なしでも衛生要件をクリア可能
業界別に見る温水高圧洗浄機の利用シーン
建設・土木業
農業
畜産業
物流業
ビルメンテナンス業
食品加工・食品製造業
多様な活用方法
スチーム除菌・衛生対応
環境にやさしい温水除草
融雪
アップライトクラス
【用途】
作業場・車庫・小規模業務
【特長】
100Vで温水高圧洗浄が可能な省スペースの縦型タイプ。優れた移動性を備え、ガレージや作業場の洗浄に適した頑丈で
パワフルな業務用モデル。
コンパクトクラス
【用途】
一般家庭・小規模店舗・初心者ユーザー
【特長】
軽量で移動しやすく、分かりやすい操作性が特徴。低燃費・高性能ボイラーとeco!モードで効率良く洗浄できるコンパクトモデル。
ミドルクラス【2026年新製品】
【用途】
建設現場・清掃サービス
【特長】
特許取得のパワーノズルや高性能ボイラーを搭載し、頑固な汚れにも対応。ヘビーユーザー向けのフラッグシップ業務用モデル。
