高圧×温水で実現する確かな洗浄力

頑固な汚れの除去には、温水高圧洗浄機（HDSシリーズ）が最適です。ケルヒャーの温水高圧洗浄機は、油やグリース、タンパク質などのこびりついた汚れも効率よく落とせ、経済性、洗浄効果、環境負荷の面でも高いメリットを提供します。

温水で、洗浄力を最大化。時間もコストも大幅削減

温水なら洗浄時間35%削減

洗浄において熱は重要な要素で、化学反応を促進します。温度が20℃上がると、反応速度は約4倍になります。

ケルヒャーボイラーでは、最大155℃*まで加熱が可能。高温水は油脂や煤などを迅速に分解し、洗浄時間を最大35％短縮します。洗浄後の乾燥もすみやかです。

*機種により異なります。

温水なら洗浄時間35%削減

燃焼効率が高いケルヒャーのボイラー

ケルヒャーの温水高圧洗浄機は、水が通るステンレス製ヒートコイルを直接加熱するため、貯湯式に比べ、燃焼効率が高く、燃費面でも優れています。

短時間で高温水を得られ、安定した高温吐出による高い洗浄力を発揮します。

さらに、スチーム洗浄*も可能です。

燃焼効率が高いケルヒャーのボイラー

温水洗浄のメリット

１. 洗浄力アップ

1. 洗浄力アップ

■温水で油脂やグリースを柔らかく、乳化作用を促進
■食品工場のタンパク質汚れも短時間で分解

2. 洗剤使用量削減

2. 洗剤使用量削減

■温水だけで多くの汚れを除去
■洗剤コスト＆環境負荷を削減

3. 乾燥時間短縮

3. 乾燥時間短縮

■高温で洗浄後の乾燥が早い
■次工程への移行がスムーズ

4. 衛生向上

4. 衛生向上

■バクテリア・ウイルスを減少
■消毒剤なしでも衛生要件をクリア可能

業界別に見る温水高圧洗浄機の利用シーン

建設・土木業

農業

畜産業

物流業

ビルメンテナンス業

食品加工・食品製造業

多様な活用方法

スチーム除菌・衛生対応

環境にやさしい温水除草

融雪

アップライトクラス

アップライトクラス

【用途】
作業場・車庫・小規模業務

【特長】
100Vで温水高圧洗浄が可能な省スペースの縦型タイプ。優れた移動性を備え、ガレージや作業場の洗浄に適した頑丈で
パワフルな業務用モデル。

製品の詳細はこちら
コンパクトクラス

コンパクトクラス

【用途】
一般家庭・小規模店舗・初心者ユーザー

【特長】
軽量で移動しやすく、分かりやすい操作性が特徴。低燃費・高性能ボイラーとeco!モードで効率良く洗浄できるコンパクトモデル。

製品の詳細はこちら
ミドルクラス

ミドルクラス【2026年新製品】

【用途】
建設現場・清掃サービス

【特長】
特許取得のパワーノズルや高性能ボイラーを搭載し、頑固な汚れにも対応。ヘビーユーザー向けのフラッグシップ業務用モデル。

製品の詳細はこちら
エンジンタイプ

エンジンタイプ

【用途】
屋外・電源なし現場・広範囲作業

【特長】
電源不要、ハイクラス性能であらゆる汚れに対応

製品の詳細はこちら
HDS トレーラー

HDS トレーラー

【用途】
建設現場・自治体・大規模工事現場

【特長】
電源・水源不要、強力ディーゼル＋トレーラーで大規模作業対応

製品の詳細はこちら

お問い合わせ

 

お問い合わせ内容と必要事項をご入力ください。
折り返し担当者よりご連絡させていただきます。
お問い合わせの対応につきましては、できる限り迅速に対応をするよう努力いたしますが、お時間をいただく場合があります。

 

*は必須項目です。

 

ハイフンなしで入力してください

ハイフンなしで入力してください

*
「*」印は、必須入力項目です

こちらのページもおおすすめ

清掃の課題や清掃効率の改善、コスト削減のヒントや事例を紹介しています。


ケルヒャー 業種別ソリューション ケルヒャー 業種別ソリューション

＞ 業種別ソリューションはこちら

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤

高圧洗浄機
　∟温水高圧洗浄機冷水高圧洗浄機
　∟アップライトクラス | コンパクトクラス | ミドルクラス | エンジンタイプ | HDS トレーラー