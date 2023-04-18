家電のプロも納得！ 家族全員で掃除したくなる高圧洗浄機は理想のパートナー

冒頭のようにケルヒャーのイメージを話してくださった田中さんですが、

「高圧洗浄機のことを思わず“ケルヒャー”って言っちゃうくらい、ブランドが確立されていて、掃除の強い味方っていうイメージが一般的にあると思います。『いつかは欲しい』という憧れを、みなさん持っているんじゃないかな」と続けます。

実際にケルヒャーのバッテリータイプの洗浄機「マルチクリーナー OC 3」を使用しているとのことですが、K5にはどのような印象を持ったのでしょうか。

「箱に入った状態で届いたときは、正直『ちょっと大きいかも…』という印象を受けたんです。女性だと、頭のどこかに“機械好きの男性が使うもの”というイメージがある気がして。でも、開封してしばらく試していると、操作がシンプルなこともあり、初めに感じた『大きい』という印象は自然と消えていましたね」