家電のプロも納得！ 家族全員で掃除したくなる高圧洗浄機は理想のパートナー

「ケルヒャーは、お掃除系の家電でいうと、ワンランク上というイメージです」

 

ケルヒャーへのイメージをそう語るのは、白物＆美容家電の専門家兼ライター・田中真紀子さん。

家電を生活者目線で分析し、雑誌やウェブ、テレビなどで幅広く活躍する田中さんに、9年ぶりにフルモデルチェンジした高圧洗浄機・水冷式サイレントシリーズの新製品「K 5 プレミアム サイレント（以下、K5）」を使用した感想、ケルヒャーがあることで叶えられる理想のライフスタイルなど幅広く伺いました。

ケルヒャーは本気ハウスキーピングの代名詞

冒頭のようにケルヒャーのイメージを話してくださった田中さんですが、

「高圧洗浄機のことを思わず“ケルヒャー”って言っちゃうくらい、ブランドが確立されていて、掃除の強い味方っていうイメージが一般的にあると思います。『いつかは欲しい』という憧れを、みなさん持っているんじゃないかな」と続けます。 

実際にケルヒャーのバッテリータイプの洗浄機「マルチクリーナー OC 3」を使用しているとのことですが、K5にはどのような印象を持ったのでしょうか。

「箱に入った状態で届いたときは、正直『ちょっと大きいかも…』という印象を受けたんです。女性だと、頭のどこかに“機械好きの男性が使うもの”というイメージがある気がして。でも、開封してしばらく試していると、操作がシンプルなこともあり、初めに感じた『大きい』という印象は自然と消えていましたね」

まるで“ゲームをクリアしていくような感覚”であっという間に掃除できました

約半年前に、マンションから一戸建てに引っ越したという田中さんは、一戸建てだからこその掃除の大変さを感じているそうです。

「家族全員、今の家をとても気に入っているので、この家はみんなで協力して、『キレイな状態をキープしよう』って約束したんです。でも、日々忙しく過ごしていると、どうしても汚れていくじゃないですか。特に手が届かない窓や、手間のかかるウッドデッキは、いざ掃除しようと思っても腰が重くて……」

そんななか、実際にK5を自宅で使用し、窓・ウッドデッキ・階段・車の洗浄まで一気に行った田中さんは、その手軽さとスピーディさに驚いたそうです。

「K5で掃除したら、汚れが落ちたことがその場ですぐに、目で確認できたんです。まるでゲームをクリアしていくような感覚で。

気になっていた2階の窓ガラスや、階段もあっという間にキレイになって驚きました。操作も感覚的で、手元を握るだけで水が出ますし、（3種類の）洗浄モードは足で簡単に切り替えられて、とても簡単でした。

洗浄モードを切り替えて先端のノズルから水を噴射すれば、その場で床に残った汚れを洗い流せるので、一台で掃除が完結するのもうれしいですよね」

「女性の私でも簡単に掃除できました」と話す田中さんは、“K5が生活にある良さ”について、さらに続けます。

「手の届かない窓とか、汚れが落ちづらい外階段って、そもそも“掃除のやり方がわからない”ことが多いと思うんです。インターネットで調べても『窓掃除の正しいやり方』という記事がたくさん出てくるので、みなさん疑問に思っているんだなって。

そんなとき、“掃除の選択肢”を持っているというのは心強いと思います。掃除しなきゃと思ったときに、『K5がある』という安心感は大きいですよね。あと、音が本当に静かで驚きました。

『騒音がご近所に迷惑かも』と不安になる必要がないのも、気軽に掃除できる大切な要素のひとつ。ついつい、お隣さんの外階段やガレージも掃除したくなっちゃいました（笑）」

掃除が“やりたがる家事”に。ケルヒャーが叶える、理想的な暮らしと家族との関係性

実は、K5を使うのを楽しみにしていたのは、田中さんご本人だけではなかったそう。

「今回、夫から『ケルヒャーのK5はいつ届くの？』って、何度も聞かれて（笑）。ずっと外階段の汚れが気になっていたらしいんです。

正直、家の中の掃除って夫に頼みづらいんですが、外の掃除は比較的積極的にやってくれる。K5はゲーム感覚で掃除できるから、頼まなくても自主的に掃除してくれるので、今から楽しみですね。夫でも“やりたがる家事”だと思います」

田中さんのお子さんは学生で、今は部活動などで忙しいそう。でも「K5はキレイになっていく様子が目で確認できるので、達成感が得られるから楽しんでやってくれそう」と言います。

「家族みんなで、今の家を大切に使って、キレイを保ちながら長く住んでいきたい」 そう話す田中さんにとって、最後に“ケルヒャーがあることで叶えられる理想的な暮らし”について聞きました。

「これからは、 “おそと時間”を充実させたいと思っています。一戸建てに引っ越したら、マンションに住んでいたときとは違うご近所付き合いがあって、我が家に来てくださることもある。

でも、家の中に入るのは気を遣う方もいるそうで、これからはバルコニーにお招きできたらいいなと考えています。ケルヒャーがあれば『掃除しなきゃ』というプレッシャーを感じずに、簡単にキレイな状態を保てます。

ノズルを取り付ければ手元を回すだけでモードを切り替えられるなど、操作が簡単だから、家族みんなで楽しみながら掃除を習慣化できそうです」

もっと、きれいに。もっと、美しく。 －Beautiful clean life－

家庭用 高圧洗浄機
K 5 プレミアム サイレント

「水冷式モーター」を採用し、安定したモータートルクと体感音で50％のノイズカットを実現したケルヒャー高圧洗浄機の最高峰モデル。

製品ページへ

