花粉・黄砂で汚れやすい車や窓ガラス。簡単に取り除く洗車・清掃のコツとは？

花粉・黄砂で汚れやすい車や窓ガラス。簡単に取り除く洗車・清掃のコツとは？
HOW TO

寒い冬がようやく終わり暖かい日が増えてくると、次第に車や家の窓などに黄色くて細かい汚れが目立つようになります。きれいにしてもすぐに汚れてしまい、困っている方も多いのではないでしょうか。その汚れの多くは、花粉と黄砂に由来しています。

目次

花粉や黄砂は早めに除去しよう

冬から春へと季節が移り変わる時期は、こもりがちだった家から外に飛び出して、ドライブやお出かけに行きたくなるワクワクしたシーズンです。しかしその一方で、屋外に出るとスギやヒノキの花粉、また大陸から飛来する黄砂にさらされる時期でもあります。特に3～4月頃が、花粉・黄砂ともに大気中に増える傾向があります。

スギ・ヒノキの飛散時期
月別黄砂観測日数平均値

花粉や黄砂は、アレルギーや気管支炎など人間の体に悪影響を及ぼすので、春先の悩みのひとつと捉えている方もいらっしゃるでしょう。さらに花粉や黄砂は人体だけでなく車や家の外装にとっても大敵です。

車体に花粉が付着したまま放置すると・・

車体に花粉が付着したまま放置すると・・

車に付着した花粉が雨などに濡れると「ペクチン」というたんぱく質成分が溶け出し、粘着力が増します。これが乾燥すると、車のコーティングや塗装面に浸食し、腐食や歪みの原因になってしまいます。

車体に黄砂が付着したまま放置すると・・

車体に黄砂が付着したまま放置すると・・

大陸から偏西風にのって飛来する黄砂には、シリカなどの硬い鉱物が含まれています。雨が降ると黄砂は車体の表面で固まってしまい、そのまま放置するとシミになってしまいます。

網戸に花粉や黄砂が付着したまま放置すると・・

網戸に花粉や黄砂が付着したまま放置すると・・

家の網戸に花粉や黄砂が付着したままの状態で窓を開けると、その瞬間に網戸の花粉や黄砂が家の中に入り込み、アレルギーや気管支炎などの原因となってしまうこともあります。

高圧洗浄機で花粉と黄砂を一気に洗浄

高圧洗浄機で花粉と黄砂を一気に洗浄

車や窓に花粉·黄砂の汚れが目立ってきたら、簡単に汚れを落とせる高圧洗浄機で洗浄するのが最適です。

 

これらの汚れには硬い鉱物が含まれていることもあるため、クロスやタオルなどで拭き取ると、表面に細かな傷をつけてしまうことになります。
パワフルな水の力で汚れを一掃する高圧洗浄機なら、表面を傷めることなく、細かい汚れを一気に洗い落とすことができます。

 

上から下へ洗い流すだけの早ワザで、あっという間にお掃除完了。簡単に完了するため掃除の頻度が増え、車や窓をいつでもきれいに保てます。

高圧洗浄機の特長

  • ・水道圧の約30～40倍という高圧で水を噴射し汚れを落とす
  • ・使用水量は水道の約1／3～1／4で大幅節水
  • ・力を使わず一気に洗浄できて、効率的＆時短
高圧洗浄機 K 2 Little

高圧洗浄機＋洗浄剤の合わせ技でより効果的な洗浄

高圧洗浄機＋洗浄剤の合わせ技でより効果的な洗浄

花粉や黄砂による汚れは、高圧洗浄機による洗浄だけできれいに落とすことができますが、さらに洗浄効果の持続を期待したい時や、付着したまま放置した頑固な汚れ落としの時などには、高圧洗浄機に洗浄剤をセットして合わせ技で使用すると、より高い洗浄効果が得られます。

より洗浄効果を持続させる「3 in 1 カーシャンプー」

優れた速乾性とWAX効果で汚れにくさを長持ちさせます。洗浄してもすぐに汚れてしまう時期に特におすすめです。

3 in 1 カーシャンプー

頑固な汚れをより効果的に落とす「3 in 1 ウルトラフォームクリーナー」

抜群の泡立ちで車やバイクの汚れを浮かせて落とします。しつこく目立つ汚れにおすすめです。

3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

家まわりをより効果的に洗浄する「ユニバーサルクリーナー」

さまざまな場所の油性の汚れや外気による汚れを落とします。玄関まわりや窓など、手アカが目立つような場所におすすめです。

ユニバーサルクリーナー

もっと、きれいに。もっと、美しく。 －Beautiful clean life－

K 2 Little シリーズ

高圧洗浄機 K 2 Little

高圧洗浄機 K 2 Little

扇状に広がる広角の水で汚れを一気に落とすベーシックモデル

製品ページへ
高圧洗浄機 K 2 Little Plus

高圧洗浄機 K 2 Little Plus

対象物や汚れの程度に合わせて水の強さを選べるベーシックにプラスワンの機能を持つモデル

製品ページへ
高圧洗浄機 K 2 Little Premium

高圧洗浄機 K 2 Little Premium

より強力に、より長く、そしてよりスマートなモデル

  • ベーシックのノズルの他に、回転させることでより強力な水を作り出し、頑固な汚れを楽に落とせるノズルも付属。
  • 高圧ホースはシリーズの他のモデルより20%長く取り回しがより便利な設計。
  • 高圧ホースもまとめてひっかけて収納できるフックも付属。他のモデルよりスマートに収納が可能。
製品ページへ

過去の記事はこちら

Archive
ケルヒャーの家電デザイナーに聞く、デザインの裏にある哲学と“成功の秘訣”とは
ケルヒャーの家電デザイナーに聞く、デザインの裏にある哲学と“成功の秘訣”とは

UPDATE 2024.03.19
花粉・黄砂で汚れやすい車や窓ガラス。簡単に取り除く洗車・清掃のコツとは？

UPDATE 2024.02.06
創業の地・ドイツでわかった、ケルヒャーの奥深い歴史と「清掃専業メーカー」であるという確信
創業の地・ドイツでわかった、ケルヒャーの奥深い歴史と「清掃専業メーカー」であるという確信

UPDATE 2023.12.26
家電スペシャリストが見た“世界が注目する欧州最大の家電展示会”「IFA」でのケルヒャーの存在感
家電スペシャリストが見た“世界が注目する欧州最大の家電展示会”「IFA」でのケルヒャーの存在感

UPDATE 2023.11.24
医師が解説！ハウスダストとは？ アレルギーを防ぐお掃除のポイント

UPDATE 2023.09.21
インテリアコーディネーターが語る、スチームクリーナーが日本住宅におすすめの理由

UPDATE 2023.07.04
家電のプロも納得！ 家族全員で掃除したくなる高圧洗浄機は理想のパートナー

UPDATE 2023.05.02