花粉・黄砂で汚れやすい車や窓ガラス。簡単に取り除く洗車・清掃のコツとは？
寒い冬がようやく終わり暖かい日が増えてくると、次第に車や家の窓などに黄色くて細かい汚れが目立つようになります。きれいにしてもすぐに汚れてしまい、困っている方も多いのではないでしょうか。その汚れの多くは、花粉と黄砂に由来しています。
花粉や黄砂は早めに除去しよう
冬から春へと季節が移り変わる時期は、こもりがちだった家から外に飛び出して、ドライブやお出かけに行きたくなるワクワクしたシーズンです。しかしその一方で、屋外に出るとスギやヒノキの花粉、また大陸から飛来する黄砂にさらされる時期でもあります。特に3～4月頃が、花粉・黄砂ともに大気中に増える傾向があります。
花粉や黄砂は、アレルギーや気管支炎など人間の体に悪影響を及ぼすので、春先の悩みのひとつと捉えている方もいらっしゃるでしょう。さらに花粉や黄砂は人体だけでなく車や家の外装にとっても大敵です。
車体に花粉が付着したまま放置すると・・
車に付着した花粉が雨などに濡れると「ペクチン」というたんぱく質成分が溶け出し、粘着力が増します。これが乾燥すると、車のコーティングや塗装面に浸食し、腐食や歪みの原因になってしまいます。
車体に黄砂が付着したまま放置すると・・
大陸から偏西風にのって飛来する黄砂には、シリカなどの硬い鉱物が含まれています。雨が降ると黄砂は車体の表面で固まってしまい、そのまま放置するとシミになってしまいます。
網戸に花粉や黄砂が付着したまま放置すると・・
家の網戸に花粉や黄砂が付着したままの状態で窓を開けると、その瞬間に網戸の花粉や黄砂が家の中に入り込み、アレルギーや気管支炎などの原因となってしまうこともあります。
高圧洗浄機で花粉と黄砂を一気に洗浄
車や窓に花粉·黄砂の汚れが目立ってきたら、簡単に汚れを落とせる高圧洗浄機で洗浄するのが最適です。
これらの汚れには硬い鉱物が含まれていることもあるため、クロスやタオルなどで拭き取ると、表面に細かな傷をつけてしまうことになります。
パワフルな水の力で汚れを一掃する高圧洗浄機なら、表面を傷めることなく、細かい汚れを一気に洗い落とすことができます。
上から下へ洗い流すだけの早ワザで、あっという間にお掃除完了。簡単に完了するため掃除の頻度が増え、車や窓をいつでもきれいに保てます。
高圧洗浄機の特長
高圧洗浄機＋洗浄剤の合わせ技でより効果的な洗浄
花粉や黄砂による汚れは、高圧洗浄機による洗浄だけできれいに落とすことができますが、さらに洗浄効果の持続を期待したい時や、付着したまま放置した頑固な汚れ落としの時などには、高圧洗浄機に洗浄剤をセットして合わせ技で使用すると、より高い洗浄効果が得られます。
より洗浄効果を持続させる「3 in 1 カーシャンプー」
頑固な汚れをより効果的に落とす「3 in 1 ウルトラフォームクリーナー」
家まわりをより効果的に洗浄する「ユニバーサルクリーナー」
もっと、きれいに。もっと、美しく。 －Beautiful clean life－
K 2 Little シリーズ
高圧洗浄機 K 2 Little Premium
より強力に、より長く、そしてよりスマートなモデル
- ベーシックのノズルの他に、回転させることでより強力な水を作り出し、頑固な汚れを楽に落とせるノズルも付属。
- 高圧ホースはシリーズの他のモデルより20%長く取り回しがより便利な設計。
- 高圧ホースもまとめてひっかけて収納できるフックも付属。他のモデルよりスマートに収納が可能。
