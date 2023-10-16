創業の地・ドイツでわかった、ケルヒャーの奥深い歴史と「清掃専業メーカー」であるという確信

会社を想い、ファミリーのように想われる従業員たちによって、ケルヒャーでは今もイノベーションが生まれています。ただ、目新しいものを作るだけではなく、製品作りのプロセスは非常に合理的な考え方に基づいている印象を受けましたね。



具体的に言うと、掃除をする際に生じる問題を解決するため開発チームがワークショップなどを開き、モニターなどを通して本当に必要とされるべき製品を知り、発売後であってもさらに改良を重ねながら、より良い製品を世の中に作り出していくプロセスが備わっています。



ケルヒャーは日本では高圧洗浄機のメーカーとしてよく知られています。



しかし、それはほんの一部分であり、掃除だけに留まらず、実は“空間全体をキレイにする”製品を開発するメーカーなのです。



それらは業務用、つまりプロユース視点から数多く開発されているのが特徴。今回訪れたロボット掃除機の開発棟などでは、擬似的なスーパーマーケットなどに使用される空間までも構築していました。