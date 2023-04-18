インテリアコーディネーターが語る、スチームクリーナーが日本住宅におすすめの理由

どんなに素敵な部屋でも幸福を感じられない理由について鬼澤さんは、「日本独自の家の構造にあるかもしれません」と前置きします。

「多くの“線”で構成される日本の住宅は、独自の繊細な美しさを持ちます。その反面、汚れがたまる隙間が多いので掃除がしにくい。ですから、アートやインテリアで部屋の質感を上げても、高いQOLを感じにくくなることがあるんです」（鬼澤さん）

また「週に一回はきちんと掃除することをオススメします」という鬼澤さんは、“お掃除男子”と自らを呼ぶほどの掃除好き。そんな鬼澤さんがいま注目しているのが「スチームクリーナー」。蒸気の力で油汚れを落とせるほか、除菌にも期待できるのが理由だそうです。