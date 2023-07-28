医師が解説！ハウスダストとは？ アレルギーを防ぐお掃除のポイント

掃除道具はいろいろありますが、大切なのは「使う順番」です。実は、最初から掃除機をかけてしまうと、掃除機の排気であっという間にハウスダストが舞い上がってしまいます。そのため、掃除機は最後にかけるのが上手な掃除方法です。

フローリングの床は、まず床用の乾拭きモップ等でゆっくり静かに乾拭きします。その後、ダニやカビなどのアレルゲンを除去しましょう。ダニは60℃以上、カビは50℃以上の高温で死滅するため、高温スチームクリーナーをゆっくり動かしながら拭くと、ダニやカビの死滅につながります。

最後に掃除機をかけてダニの死骸などを吸い取りましょう。日本アレルギー学会の総合ガイドラインでは「1平方メートル当たり１回20秒」の時間をかけて掃除機をかけることを推奨しています。意外と長いと思った方も多いのでは？床掃除は「ゆっくり、静かに」が基本です。また、掃除機の中にたまったゴミやホコリはダニやバクテリアの温床。こまめに捨てるようにしましょう。