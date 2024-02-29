ケルヒャーの家電デザイナーに聞く、デザインの裏にある哲学と“成功の秘訣”とは

まずマイヤー氏に、ケルヒャーのデザイン哲学について聞いたところ、「製品を全世界に展開する上で、日本を含めた様々な国を訪れ、それぞれの文化やライフスタイルを研究している」と言います。

「例えばブラジルのライフスタイルはヨーロッパとは全く違います。家のことは女性が主導権を持っていて、女性が高圧洗浄機をキッチンで使用します。とても暑いので、ドアなどすべてを高圧洗浄機で掃除するのです。

家庭内の使用ですから外観も掃除機のようなデザインが好まれますので、南米圏に合った特別なデザインを考えました。北米も違います。すべて金属でラフにも扱えるようなデザインです」（マイヤー氏）

ケルヒャーでは、ドイツで開発した製品を全世界へ展開していくことが多いのですが、こうした地域ごとのニーズを理解し、デザインに取り入れることが、ケルヒャーがグローバル市場で成功する一因となっています。

マイヤー氏は、「私たちはお客様がケルヒャーの製品を使ってハッピーでいてくださることが狙いですから」と語ります。

また、1935年にケルヒャーを創業したアルフレッド・ケルヒャーは「ユーザー・ベネフィット（ユーザーの利益）」の理念を掲げており、デザイン哲学もこれを継承していると言えます。

「家庭用のインドア製品は今後、すべて白に統一されることになりました。実はインドアで黄色はあまり好まれていなかったのです。黄色い壁で生活している人は少なく、多くの人は白い壁を好んでいます。白は感覚的にも静かで落ち着く色です。皆様が白を気に入ってくださっているのでその方向になりました」（マイヤー氏）

お客様のライフスタイルを大切にし、それが製品の進化につながっていることが、ケルヒャーの製品が愛される要因の一つであり、今日のケルヒャーの成功を支えています。