Насадка для прочистки труб 060, 1 х впереди, 3x30°, 16 мм
С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.
Сопло для очистки труб с внутренней резьбой, диаметр 16 мм. Сопло имеет разные направления струи для экологически чистой прочистки заблокированных стоков и труб. Три из четырех струй сопла направлены назад под углом 30 °, одна фронтальная. Это позволяет соплу и шлангу перемещения по трубе. Сопло для прочистки труб с R 1/8 " соединением для подключения к трубе шланга .
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|16
|Размер сопла ( )
|60
|Резьба
|R 1/8"
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,021