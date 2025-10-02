Щетка-насадка PS 30 обеспечивает превосходные результаты очистки на различных поверхностях. Это обеспечивается тремя форсунками высокого давления, которые разрыхляют даже стойкую грязь. Это делает PS 30 идеальным средством для надежной очистки небольших и средних площадей, таких как лестницы и края поверхностей. Головку щетки можно повернуть на 360 ° для очистки труднодоступных мест. Имеет на корпусте стяжку для удаления грязной воды, которая быстро удаляет излишнюю грязную воду и сразу готовит поверхности к использованию. Эта комбинация струи высокого давления и механического воздействия щетки на поверхность превосходит по результатам все стандартные швабры и может сочетаться со всеми мойками высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7.