Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego, 5l

Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 5,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 150 x 260

Właściwości

  • Silny i wydajny środek czyszczący
  • Czyści i zabezpiecza meble i narzędzia ogrodowe, plastikowe ramy okien i inne plastikowe powierzchnie
  • Do czyszczenia plastikowych powierzchni
  • Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
  • Może być używany w czyszczeniu ręcznym
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Wyprodukowano w Niemczech
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Tworzywo sztuczne
