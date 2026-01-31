Adapter T
Perfect pentru conectarea la furtunurile de înaltă presiune Kärcher Home & Garden prevăzute cu o clemă: Adaptorul pentru furtun a lăncii telescopice de pulverizare.
Adaptorul pentru furtun permite conectarea rapidă și ușoară a lăncii telescopice de pulverizare la un furtun cu ajutorul unui inel (fără Quick Connect).
Caracteristici si beneficii
Adaptor pentru pistol de declanșare cu lance telescopică de pulverizare și furtun (fără Quick Connect)
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|131 x 28 x 35
