Lancea de pulverizare Vario Power: de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune cu reglare liniară a presiuni prin simpla rotire a lăncii de pulverizare. Ideală pentru curățarea zonelor mai mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri și vehicule. Recomandată pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7.