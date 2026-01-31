Side broom

Două perii laterale de măturat cu o configurație specială a periei pentru măturare în condiții umede. Potrivit pentru maşinile de măturat S 500 până la S 650.

Periile laterale cu o configurație a perie alcătuită din peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri, sunt ideale pentru dizlocarea și măturarea deșeurilor umede. Îți recomandăm să le utilizezi, de exemplu, pentru a mătura frunzele care s-au udat de la ploaie și sunt lipite de pământ. Periile laterale sunt potrivite pentru aparatele de măturat S 500 până la S 650.

Caracteristici si beneficii
Configurație specială a periei care este alcătuită dintr-un amestec de peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri
  • Putere de ieşire îmbunătăţită pentru dizlocarea şi măturarea deşeurilor umede.
  • Chiar și deșeurile fine sunt măturate în mod fiabil.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea gri
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 252 x 252 x 51
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Poteci
  • Murdărie umedă