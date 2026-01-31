Aparat de spalat cu presiune K 5 Smart Control Flex eco!Booster
Pentru mai multă performanță: K 5 Smart Control Flex eco!Booster cu furtun PremiumFlex, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control și Kit eco!Booster, pentru murdăria persistentă de pe suprafețele delicate.
Datorită Bluetooth-ului integrat, aparat de spălat cu presiune K 5 Smart Control Flex eco!Booster poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul de aplicații cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de montaj, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Aparatul dispune și de un mod de boost pentru putere suplimentară, un pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lance pulverizator 3-in-1 Multi Jet. Presiunea poate fi setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată de la aplicație la pistol cu ajutorul consultantului de aplicații. Display-ul LCD permite verificarea nivelului de presiune setat. Alte detalii includ sistemul Plug 'n' Clean pentru schimburi ușoare de detergent, furtunul PremiumFlex, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru acces rapid la accesorii. Include Kitul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Universal Cleaner pentru curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită performanței de curățare cu 50% mai mare față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Cu eco!Booster: Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență energetică și a consumului de apă cu 50% mai mare*Curățare completă, rapidă și mai durabilă. Economisește apă și energie
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Reducerea percepută a nivelului de zgomot
- Zgomot redus în utilizare**
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
