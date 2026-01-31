Datorită Bluetooth-ului integrat, aparat de spălat cu presiune K 5 Smart Control Flex eco!Booster poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul de aplicații cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de montaj, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Aparatul dispune și de un mod de boost pentru putere suplimentară, un pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lance pulverizator 3-in-1 Multi Jet. Presiunea poate fi setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată de la aplicație la pistol cu ajutorul consultantului de aplicații. Display-ul LCD permite verificarea nivelului de presiune setat. Alte detalii includ sistemul Plug 'n' Clean pentru schimburi ușoare de detergent, furtunul PremiumFlex, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru acces rapid la accesorii. Include Kitul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Universal Cleaner pentru curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită performanței de curățare cu 50% mai mare față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.