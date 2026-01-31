Aspirator robot cu spălare cu discuri rotative RVM 4 Comfort Extra
Aspiratorul RVM 4 Comfort Extra aspiră, spală și oferă un nivel ridicat de autonomie datorită stației sale multifuncționale. Echipat cu navigație LiDAR precisă, un sistem cu laser dublu și cameră video, acesta detectează și evită cu ușurință orice obstacol.
Pardoseli curate, zi de zi. Robotul inteligent RVM 4 Comfort Extra curăță sistematic suprafețele dure și covoarele cu fir scurt, combinând peria rotativă, peria laterală și o putere mare de aspirare. Cele două discuri de mop retractabile, dintre care unul se extinde până la marginea peretelui, elimină eficient chiar și petele persistente. După prima scanare, robotul utilizează senzorul LiDAR pentru a crea o hartă a încăperilor, unde pot fi configurate setări personalizate. Datorită sistemului dual laser și camerei integrate, acesta detectează și ocolește obstacolele mici, precum cablurile sau șosetele, în timp ce senzorii dedicați previn căderile de pe scări. Senzorul cu ultrasunete identifică covoarele, activând funcția Auto Boost pentru putere maximă sau ridicând automat mopurile. Stația multifuncțională spală și usucă mopurile și golește automat containerul de praf. Dispozitivul poate fi controlat prin aplicație, programare predefinită sau butoanele de pe aparat, oferind asistență prin mesaje vocale atunci când este necesar.
Caracteristici si beneficii
Navigare precisă cu ajutorul inteligenței artificialeDatorită senzorului dual cu laser, RVM 4 detectează obstacolele, le ocolește și astfel nu se blochează și nu provoacă daune. Senzorul dual cu laser permite chiar și recunoașterea obiectelor mici sau plate, prea mici pentru sistemul LiDAR (de exemplu, pantofi, șosete sau cabluri). Navigația rapidă și robustă LiDAR permite robotului să scaneze și să cartografieze cu precizie încăperile, oferind cea mai bună orientare chiar și pe întuneric.
Unitate de ștergere cu discuri rotativeDiscurile rotative de mop îndepărtează eficient murdăria datorită vitezei ridicate și presiunii puternice asupra podelei. De îndată ce robotul detectează un covor, mopurile se ridică automat pentru a preveni umezirea acestuia. Mopul din dreapta poate fi extins pentru curățarea marginilor, garantând rezultate excelente.
Detectarea covorului și Auto BoostRVM 4 Comfort Extra detectează automat zonele cu covoare prin intermediul unui senzor cu ultrasunete, afișându-le ulterior pe harta din aplicație. Când funcția de ștergere este activată, robotul evită covoarele detectate sau trece peste ele cu mopurile ridicate. Funcția Auto Boost crește automat puterea de aspirare pe covoare pentru o curățare și mai eficientă.
Diferite moduri de curățare
- RVM 4 Comfort Extra poate aspira murdăria uscată, poate spăla umed, poate combina ambele funcții într-un singur mod de curățare sau poate efectua spălarea umedă după finalizarea aspirării uscate.
- Pentru rezultate de curățare și mai bune, RVM 4 Comfort Extra poate curăța umed până la margini; în acest scop, unitatea de ștergere este extinsă în timpul curățării umede.
Senzor de protecție la cădere
- Senzorii anti-cădere previn în mod fiabil căderea aparatului RVM 4 Comfort Extra de pe trepte sau de pe margini, de exemplu.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date dintre aplicația de pe smartphone și robotul tău de aspirare și spălare se realizează prin cloud, către servere localizate exclusiv în Germania.
- Actualizările periodice optimizează și extind performanțele robotului și ale aplicației, asigurând în același timp un sistem de securitate adaptat constant celor mai noi standarde.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Prin intermediul aplicației, poți configura și controla robotul RVM 4 Comfort Extra de oriunde te-ai afla, chiar și atunci când nu ești acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- De asemenea, se pot defini zone interzise pentru curățare (de exemplu, locul pisicii, zone de joacă pentru copii sau obstacole pe care robotul nu le poate ocoli).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
- În aplicație pot fi create intervale și programe de curățare personalizate.
- RVM 4 Comfort Extra pornește automat procesele de curățare conform datelor și intervalelor orare programate.
Întreținere automată prin stația multifuncțională
- După finalizarea curățeniei, RVM 4 Comfort Extra revine la stația multifuncțională pentru a-și goli automat recipientul de praf și pentru a spăla și usca mopurile.
- Unitatea de spălare este uscată rapid cu aer cald pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute.
- Un mesaj este afișat dacă rezervorul de apă curată este gol sau nu este instalat, rezervorul de apă murdară este plin sau nu este instalat, sau dacă sacul filtrant nu este instalat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|14,4
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 67
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 15000
|Container pentru deșeuri (ml)
|300
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|160 (aspirare)
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|45
|Rezervor de apă curată pentru stația multifuncțională (l)
|2,5
|Rezervor de apă murdară pentru stația multifuncțională (l)
|3
|Sac filtrant pentru stația multifuncțională (l)
|2,3
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensiunile robotului (L x l x î) (mm)
|100
|Diametrul robotului (mm)
|350
|Greutatea robotului (kg)
|3,8
|Dimensiuni stație multifuncțională (L x l x î) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Greutate stație multifuncțională (kg)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 350 x 100
Pachet de livrare
- Perie de curățare
- Cantitate saci de filtrare: 4 Bucată
- Perie laterală: 1 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Discuri de mop: 2 Bucată
Echipament
- Senzori de cădere
- Curățare autonomă
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Senzor laser și cameră
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Curățare uscată
- Curățare umedă
- Curățare combinată (umedă + uscată)
- Curățare autonomă: Apă rece
- Uscare automată a mopului: Fierbinte
- Golire automată a murdăriei uscate
- Curăță aproape de margine
- Mop lateral extensibil pentru curățarea marginilor
- Unitate de ștergere extensibilă automat
- Mop retractabil
- Material sac de filtrare: Pâslă
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.