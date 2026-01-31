Pardoseli curate, zi de zi. Robotul inteligent RVM 4 Comfort Extra curăță sistematic suprafețele dure și covoarele cu fir scurt, combinând peria rotativă, peria laterală și o putere mare de aspirare. Cele două discuri de mop retractabile, dintre care unul se extinde până la marginea peretelui, elimină eficient chiar și petele persistente. După prima scanare, robotul utilizează senzorul LiDAR pentru a crea o hartă a încăperilor, unde pot fi configurate setări personalizate. Datorită sistemului dual laser și camerei integrate, acesta detectează și ocolește obstacolele mici, precum cablurile sau șosetele, în timp ce senzorii dedicați previn căderile de pe scări. Senzorul cu ultrasunete identifică covoarele, activând funcția Auto Boost pentru putere maximă sau ridicând automat mopurile. Stația multifuncțională spală și usucă mopurile și golește automat containerul de praf. Dispozitivul poate fi controlat prin aplicație, programare predefinită sau butoanele de pe aparat, oferind asistență prin mesaje vocale atunci când este necesar.