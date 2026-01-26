Mai mult timp pentru lucrurile plăcute din viață! Robotul de aspirat inteligent RCV 2 se ocupă de curățarea podelelor. Odată pornit, el curăță automat și sistematic atât pardoselile dure, cât și covoarele cu peri mici. Cu un motor puternic, RCV 2 ridică murdăria uscată folosind o perie rotativă care colectează totul într-un recipient de murdărie. RCV 2 poate aspira și șterge cu mopul umed în același timp, având un sistem 2 în 1. Dispozitivul dispune de un recipient pentru praf de 420 ml și un rezervor pentru apă de 250 ml. După ce termină curățenia sau când bateria este aproape descărcată, se întoarce automat la stația de încărcare. Senzorii săi previn căderea pe scări. RCV 2 poate fi pornit ușor prin aplicație, telecomandă sau butonul de pe robot. Aplicația permite selectarea modurilor de curățare sau crearea de programe personalizate. Dacă robotul întâmpină dificultăți, va transmite un mesaj vocal pentru a anunța utilizatorul.acesta vă va spune adesea prin intermediul ieșirii vocale.