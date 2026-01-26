Aspirator robot cu functie de mop Aspirator robot cu spălare cu lavetă RCV 2
Modelul RCV 2 este un robot de curățenie care aspiră și șterge cu mopul. Poate curăța covoarele cu fire mici și podelele dure complet singur. Folosește navigația giroscopică pentru a se deplasa eficient și poate fi controlat ușor din aplicație.
Mai mult timp pentru lucrurile plăcute din viață! Robotul de aspirat inteligent RCV 2 se ocupă de curățarea podelelor. Odată pornit, el curăță automat și sistematic atât pardoselile dure, cât și covoarele cu peri mici. Cu un motor puternic, RCV 2 ridică murdăria uscată folosind o perie rotativă care colectează totul într-un recipient de murdărie. RCV 2 poate aspira și șterge cu mopul umed în același timp, având un sistem 2 în 1. Dispozitivul dispune de un recipient pentru praf de 420 ml și un rezervor pentru apă de 250 ml. După ce termină curățenia sau când bateria este aproape descărcată, se întoarce automat la stația de încărcare. Senzorii săi previn căderea pe scări. RCV 2 poate fi pornit ușor prin aplicație, telecomandă sau butonul de pe robot. Aplicația permite selectarea modurilor de curățare sau crearea de programe personalizate. Dacă robotul întâmpină dificultăți, va transmite un mesaj vocal pentru a anunța utilizatorul.acesta vă va spune adesea prin intermediul ieșirii vocale.
Caracteristici si beneficii
Putere de aspirare mare cu un design compactCu o putere de aspirare mare de 4000 Pa, elimină majoritatea tipurilor de murdărie, inclusiv boabe de piper, alune și firimituri de prăjituri. Acest lucru face curățarea deosebit de eficientă. Cu patru moduri de aspirare diferite, RCV 2 îndeplinește toate cerințele de curățare. Utilizarea în comun a periei principale și a periei laterale permite o curățare eficientă în întreaga casă. Cu o înălțime de numai 8 cm, RCV 2 este foarte jos - ideal pentru curățarea sub mobilier.
Ștergere umedăPentru rezultate de curățare și mai bune, RCV 2 poate, în același timp, să dea cu mopul. Dacă este necesar, se introduce unitatea de ștergere, inclusiv laveta din microfibre, se umple rezervorul de apă curată și este gata de lucru. Robotul de curățare RCV 2 poate fi utilizat fie pentru curățarea uscată, fie pentru curățarea umedă, fie ambele metode împreună în modul de curățare mixt. Recipientul 2 în 1, cu un container pentru praf de 420 ml și un rezervor de apă curată de 250 ml, facilitează trecerea rapidă de la o funcție la alta.
Mod de curățare punctuală și curățare în colțuriCurățarea punctuală a zonelor mai murdare și curățarea optimizată de-a lungul pereților, cu mai puține zone omise.
Ieșire vocală
- Întotdeauna bine informat: RCV 2 utilizează ieșirea vocală pentru a furniza informații importante și pentru a comunica starea curentă.
- Notificările vocale sprijină procesul de curățare. În cazul în care aspiratorul robot are nevoie de ajutor sau de întreținere, acesta vă va anunța adesea prin intermediul ieșirii vocale.
Senzori de cădere
- Senzorii pentru prevenirea căderii împiedică în mod fiabil RCV 2 să cadă pe trepte sau să se prăbușească.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și acordă o atenție deosebită pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Operare simplă prin intermediul aplicației cu conexiune WiFi
- Aplicația permite personalizarea multor setări în funcție de specificațiile individuale.
- Cu ajutorul aplicației, puteți configura robotul de curățare RCV 2 și îl puteți controla din orice locație. Chiar dacă nu sunteți acasă.
- Informații despre starea dispozitivului și afișarea stadiului de curățare.
Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor
- Cu ajutorul telecomenzii, multe setări pot fi personalizate în funcție de specificațiile individuale.
- Robotul de curățenie RCV 2 poate fi utilizat și fără WiFi sau aplicație, folosind doar telecomanda.
- Ușor de utilizat pentru persoanele în vârstă, poate fi folosit și fără un smartphone.
Reglarea parametrilor de curățare și a funcției de programare
- Setările parametrilor de curățare, cum ar fi puterea de aspirare sau volumul de apă, pot fi setate din aplicație.
- Cu ajutorul aplicației se pot crea și personaliza programe și ore de curățenie.
- RCV 2 începe curățarea în mod independent pe baza unor programe stabilite.
Conexiune simplă la rețea
- RCV 2 poate fi integrat într-o rețea existentă prin Bluetooth sau WiFi.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|330
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,6
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|130
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|80
|Recipient de murdărie 2 în 1 (ml)
|420
|Rezervor de apă curată 2 în 1 (ml)
|250
|Putere de aspirație (Pa)
|4000
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|65
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|3,1
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,8
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|80
|Diametrul robotului (mm)
|325
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|66 x 146 x 101
Pachet de livrare
- Perie de curățare
- Perie laterală: 2 x
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 2 x
- Rezervor de murdărie 2 în 1, inclusiv rezervor de apă curată
- Stație de încărcare
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- navigare giroscopică
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)/ Spot/ Curățarea marginilor
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare cu fir scurt
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.