Descoperă RVC 3, robotul aspirator care transformă curățenia într-o experiență complet automată. Cu navigație precisă LiDAR și control intuitiv prin aplicație, RVC 3 curăță sistematic pardoselile dure și covoarele cu fir scurt – chiar și umed, atunci când este necesar. Sistemul de perii și aspirație colectează eficient murdăria în recipientul integrat, iar funcția de ștergere asigură o curățare mai profundă și o colectare eficientă a prafului. Când nivelul bateriei scade, robotul revine singur la stația de încărcare și își continuă curățenia de unde a rămas. Prin aplicație, poți seta ușor ce camere să fie curățate, în ce mod – uscat, umed sau deloc. Grație senzorilor, RVC 3 evită obstacolele și scările, iar dacă are nevoie de ajutor, te anunță prin mesaje vocale. Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi – el se ocupă de restul.