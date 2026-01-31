Bucură-te de curățarea podelelor fără efort cu robotul inteligent RVF 7. Robotul aspirator și mop inovator nu doar că curăță podelele dure, dar și covoarele cu fir scurt și face acest lucru complet autonom. Datorită navigației LiDAR, camerei și tehnologiei AI, recunoaște obstacolele și se deplasează cu precizie prin toate încăperile. Cu o putere de aspirare de până la 13.000 de pascali, îndepărtează cu ușurință murdăria în timpul curățării uscate, în timp ce tehnologia dovedită a rolelor asigură o curățare umedă excelentă. Controlează robotul RVF 7 comod prin aplicație și bucură-te de mai mult timp liber, în timp ce el menține locuința impecabil de curată.