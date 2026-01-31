Aspirator robot cu spălare cu rolă RVF 7
Aspiră și spală autonom: RVF 7 curăță cu ușurință podelele dure și covoarele cu fir scurt. Obstacolele mici sunt evitate cu ușurință datorită camerei și inteligenței artificiale.
Bucură-te de curățarea podelelor fără efort cu robotul inteligent RVF 7. Robotul aspirator și mop inovator nu doar că curăță podelele dure, dar și covoarele cu fir scurt și face acest lucru complet autonom. Datorită navigației LiDAR, camerei și tehnologiei AI, recunoaște obstacolele și se deplasează cu precizie prin toate încăperile. Cu o putere de aspirare de până la 13.000 de pascali, îndepărtează cu ușurință murdăria în timpul curățării uscate, în timp ce tehnologia dovedită a rolelor asigură o curățare umedă excelentă. Controlează robotul RVF 7 comod prin aplicație și bucură-te de mai mult timp liber, în timp ce el menține locuința impecabil de curată.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie dovedită a roleiRola rotativă este umezită continuu cu apă curată și ștearsă complet după fiecare rotație. Acest lucru garantează o curățare igienică și elimină eficient murdăria.
Detectare inteligentă a murdărieiRVF 7 recunoaște gradul de murdărie și ajustează automat parametrii de curățare, pentru o curățenie eficientă și temeinică.
Cameră live cu acces de la distanțăPoți accesa oricând camera live a robotului RVF 7 conectat prin aplicație, permițându-ți să-ți monitorizezi locuința chiar și atunci când ești plecat.
Navigație precisă cu LiDAR și inteligență artificială
- Permite detectarea rapidă și precisă a încăperilor, chiar și în întuneric. Astfel, robotul aspirator își păstrează mereu orientarea și curăță fiabil.
- Senzorul laser suplimentar și camera inteligentă recunosc obiectele mici sau plate, invizibile pentru LiDAR. Obstacolele sunt apoi integrate în hărțile salvate.
- Navigația LiDAR dispune de un senzor încorporat, care reduce înălțimea totală a robotului, permițând curățarea optimă chiar și sub mobilier joasă.
Perie principală și role retractabile, cu tehnologie anti-încâlcire a părului
- Dacă RVF 7 detectează murdărie umedă sau lichid pe podea, peria principală de curățare uscată se ridică automat.
- Dacă RVF 7 detectează un covor în timpul curățării umede, rola mopului se ridică automat pentru a proteja covorul de umezeală (setare ajustabilă individual în aplicație).
- Peria principală este echipată cu un element special anti-încâlcare a părului, astfel încât părul lung se înfășoară mult mai greu în perie și poate fi îndepărtat mult mai ușor.
Sistem cu două rezervoare și senzor integrat
- Rolele din microfibră sunt umezite continuu cu apă din rezervorul de apă curată, iar apa murdară este colectată într-un rezervor separat. Pentru podele curate – de fiecare dată când ștergi.
- Funcția de notificare integrată semnalează vizual, sonor și printr-un mesaj în aplicație atunci când rezervorul de apă curată este gol sau rezervorul de apă murdară este plin.
Stație de încărcare cu placă de protecție a podelei
- RVF 7 monitorizează constant nivelul bateriei în timpul curățeniei, revine automat la stația de încărcare dacă este necesar și își continuă curățenia automat după reîncărcare.
- Placa de protecție a podelei furnizată protejează pardoselile sensibile de umezeala care poate fi eliberată de rola mopului.
Schimbare mod printr-o simplă apăsare a butonului
- Schimbarea rapidă și ușoară a modului de curățare se face printr-o simplă apăsare a butonului direct pe aparat. Funcționarea este intuitivă, convenabilă și posibilă fără aplicație.
Rolă lavabilă în mașina de spălat
- Rola mopului poate fi spălată la mașina de spălat până la 60 °C. Astfel, chiar și murdăria încăpățânată acumulată în rola din microfibră de-a lungul timpului poate fi îndepărtată eficient.
- Spălarea rolei la mașina de spălat oferă un rezultat mult mai igienic, pe lângă curățarea simplă sub jet de apă.
Control simplu din aplicație
- Setarea personalizată a parametrilor de curățare: crearea hărților pentru diferite tipuri de podele, configurarea zonelor interzise, denumirea camerelor, stabilirea orelor de curățare și multe altele.
- Puterea de aspirare, consumul de apă și alte setări de curățare pot fi configurate individual pentru fiecare cameră.
- Progresul curățeniei poate fi urmărit în timp real, iar rapoarte detaliate de curățare pot fi accesate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|14,4
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 13000
|Rezervor de apă curată (ml)
|300
|Rezervor apă murdară (ml)
|130
|Container pentru deșeuri (ml)
|250
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|150 (aspirare)
|Capacitate pe suprafață (m²)
|160 (aspirare) / 60 (aspirator și mop)
|Dimensiunile robotului (L x l x î) (mm)
|105
|Diametrul robotului (mm)
|360
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 350 x 105
Pachet de livrare
- Perie de curățare
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 2 x 30 ml, Solutie antispumare fără miros, 30 ml
- Container pentru deșeuri
- Perie laterală: 4 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Rola din microfibre: 2 Bucată
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Rezervor de apă curată
- Rezervor apă murdară
- Stație de încărcare
- Protecție pentru podea/suport de parcare
Echipament
- Senzori de cădere
- Curățare autonomă
- Detectarea murdăriei cu AI
- Detectarea obstacolelor cu AI
- Cameră video în timp real
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Curățare uscată
- Curățare combinată (umedă + uscată)
- Curăță aproape de margine
- Perie de curățare retractabilă
- Mop retractabil
Domenii de intrebuintare
- Pentru toate tipurile de pardoseli dure, cum ar fi parchet, laminat, plută, piatră, linoleum și PVC.
- Pe covoare cu fire scurte
