KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition este o ediție limitată, cu un design distinctiv și accesorii speciale, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei. Versiunea Black Edition a aspiratorului umed-uscat se remarcă printr-un design atrăgător și este echipat cu un accesoriu pentru curățarea mașinii și patru saci de filtrare din material textil. Cu un consum nominal de 1000 de wați, acest aspirator oferă o putere de aspirare ridicată, combinată cu o eficiență energetică optimă. Interacțiunea precisă dintre aparat, furtunul de aspirare și duza de podea Clips garantează rezultate excelente la curățarea murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Datorită designului compact, a recipientului din oțel inoxidabil de 17 litri, a cablului de 4 metri și a furtunului de aspirare de 2 metri, dispozitivul oferă o flexibilitate sporită. Funcția de suflare facilitează curățarea zonelor greu accesibile. După utilizare, furtunul, accesoriile și piesele mici pot fi depozitate direct pe capul aparatului, iar cablul poate fi prins pe cârligul dedicat. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi atașate de bara de protecție. Mânerul ergonomic, detașabil, permite fixarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Sistemul ingenios de închidere „Pull & Push” face ca deschiderea și închiderea recipientului să fie extrem de simplă..