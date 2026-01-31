Aspirator umed-uscat KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Ediția limitată KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition, cu accesorii speciale, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei. Se remarcă prin puterea sa de aspirare și eficiența energetică.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition este o ediție limitată, cu un design distinctiv și accesorii speciale, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei. Versiunea Black Edition a aspiratorului umed-uscat se remarcă printr-un design atrăgător și este echipat cu un accesoriu pentru curățarea mașinii și patru saci de filtrare din material textil. Cu un consum nominal de 1000 de wați, acest aspirator oferă o putere de aspirare ridicată, combinată cu o eficiență energetică optimă. Interacțiunea precisă dintre aparat, furtunul de aspirare și duza de podea Clips garantează rezultate excelente la curățarea murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Datorită designului compact, a recipientului din oțel inoxidabil de 17 litri, a cablului de 4 metri și a furtunului de aspirare de 2 metri, dispozitivul oferă o flexibilitate sporită. Funcția de suflare facilitează curățarea zonelor greu accesibile. După utilizare, furtunul, accesoriile și piesele mici pot fi depozitate direct pe capul aparatului, iar cablul poate fi prins pe cârligul dedicat. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi atașate de bara de protecție. Mânerul ergonomic, detașabil, permite fixarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Sistemul ingenios de închidere „Pull & Push” face ca deschiderea și închiderea recipientului să fie extrem de simplă..
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiFurtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Duza auto pentru curățarea interioarelor vehiculelor
- Duză utilă pentru mașină pentru îndepărtarea fiabilă a murdăriei de pe suprafețele textile din vehicul.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Negru Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Negru
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 493
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 4 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.