Aspirator umed-uscat WD 3 S V-15/6/20 Home
Perfect pentru curățenia casei: Aspiratorul WD 3 S V-15/6/20 Home este prevăzut cu un recipient de 15 l din oțel inoxidabil, un cablu de 6 m, un furtun de aspirare de 2 m, 3 saci de filtrare din fleece și accesorii speciale.
Aspiratorul umed și uscat WD 3 S V-15/6/20 Home este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din oțel inoxidabil de 15 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 2 metri cu mâner detașabil pentru o aspirare confortabilă în spații restrânse. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie pentru curățarea delicată a mobilierului tapițat, 3 saci de filtrare din fleece, un spațiu de depozitare pentru furtunul de aspirare și o zonă de depozitare pe capacul mașinii, o funcție practică de suflare, un comutator rotativ pentru pornirea și oprirea mașinii, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi parcate convenabil în poziția de parcare la bara de protecție.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curățarea diferitelor tipuri de pardoseli și a mobilierului tapițatRezultate bune de curățare Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem special de filtrarePentru aspirarea murdăriei, apei și a cioburilor de sticlă Pentru activități diverse în jurul casei Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|15
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 458
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză pentru aspirare uscată: Poate fi schimbată pentru covoare și pardoseli dure
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 3 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Podele dure
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Aspirare eficientă a lichidelor
