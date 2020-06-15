Aspiratorul umed și uscat WD 3 S V-15/6/20 Home este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din oțel inoxidabil de 15 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 2 metri cu mâner detașabil pentru o aspirare confortabilă în spații restrânse. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie pentru curățarea delicată a mobilierului tapițat, 3 saci de filtrare din fleece, un spațiu de depozitare pentru furtunul de aspirare și o zonă de depozitare pe capacul mașinii, o funcție practică de suflare, un comutator rotativ pentru pornirea și oprirea mașinii, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport cu formă ergonomică. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi parcate convenabil în poziția de parcare la bara de protecție.