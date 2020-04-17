Aspiratorul umed-uscat WD 3 S V-17/4/20 cu un consum energetic de numai 1000 de wați are 4 saci de filtrare din fleece, precum și un sac de filtrare standard din fleece. Aparatul este echipat, de asemenea, cu o duză de podea, un recipient robust din oțel inoxidabil de 17 litri, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 2 metri, un mâner detașabil, un filtru cartuș, permițând astfel obținerea unor rezultate optime de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea comodă a murdăriei uscate și umede, fără înlocuirea filtrului. Alte caracteristici: Mâner detașabil pentru aspirarea comodă în spații înguste, spațiu de depozitare redus și sigur pentru furtunul de aspirare, funcție practică de suflare, zonă de depozitare pe capacul dispozitivului pentru scule și piese mici, cârlig pentru cabluri, mâner ergonomic de transport, întrerupător rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului și sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului.