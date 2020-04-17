Aspirator umed-uscat WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
Aspiratorul umed-uscat WD 3 S V-17/4/20 oferă o aspirare excelentă și impresionează cu un recipient de 17 litri din oțel inoxidabil, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 2 metri, un filtru cu cartuș și un total de 5 saci de filtrare din fleece.
Aspiratorul umed-uscat WD 3 S V-17/4/20 cu un consum energetic de numai 1000 de wați are 4 saci de filtrare din fleece, precum și un sac de filtrare standard din fleece. Aparatul este echipat, de asemenea, cu o duză de podea, un recipient robust din oțel inoxidabil de 17 litri, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 2 metri, un mâner detașabil, un filtru cartuș, permițând astfel obținerea unor rezultate optime de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea comodă a murdăriei uscate și umede, fără înlocuirea filtrului. Alte caracteristici: Mâner detașabil pentru aspirarea comodă în spații înguste, spațiu de depozitare redus și sigur pentru furtunul de aspirare, funcție practică de suflare, zonă de depozitare pe capacul dispozitivului pentru scule și piese mici, cârlig pentru cabluri, mâner ergonomic de transport, întrerupător rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului și sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|353 x 328 x 493
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 5 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
