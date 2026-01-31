Curățenie de până la 5 ori mai rapidă decât cu o mătură clasică! S 3 Twin 2-în-1 îți oferă o experiență de curățare eficientă și confortabilă, protejând în același timp spatele. Cu o lățime de măturare de 650 mm, o perie cilindrică puternică și două perii laterale, aceasta asigură rezultate excelente dintr-o singură trecere. Echipată atât cu perii laterale standard pentru deșeuri uscate, cât și cu perii speciale cu peri duri pentru deșeuri umede, S 3 Twin 2-în-1 este soluția ideală pentru o varietate de suprafețe. Deșeurile sunt colectate direct în recipientul generos de 16 litri, pentru o curățenie rapidă și fără efort. Designul robust, dar extrem de manevrabil, permite o utilizare ușoară chiar și în spații înguste. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică până la margini, iar mânerul reglabil pe înălțime se adaptează perfect fiecărui utilizator. Pentru un plus de confort, mânerul poate fi rabatat complet, facilitând depozitarea compactă. Recipientul de colectare este ușor de scos și de golit, fără contact cu murdăria pentru o experiență de curățare igienică și comodă.