Masina de maturat manuala S 3 Twin 2-in-1
Mătura mecanică S 3 Twin 2-în-1, cu lățime de măturare de 650 mm, două perii laterale standard și două perii laterale speciale pentru deșeuri umede. Ideală pentru suprafețe de 40 m² și peste. Dotată cu un recipient de colectare a deșeurilor de 16 litri.
Curățenie de până la 5 ori mai rapidă decât cu o mătură clasică! S 3 Twin 2-în-1 îți oferă o experiență de curățare eficientă și confortabilă, protejând în același timp spatele. Cu o lățime de măturare de 650 mm, o perie cilindrică puternică și două perii laterale, aceasta asigură rezultate excelente dintr-o singură trecere. Echipată atât cu perii laterale standard pentru deșeuri uscate, cât și cu perii speciale cu peri duri pentru deșeuri umede, S 3 Twin 2-în-1 este soluția ideală pentru o varietate de suprafețe. Deșeurile sunt colectate direct în recipientul generos de 16 litri, pentru o curățenie rapidă și fără efort. Designul robust, dar extrem de manevrabil, permite o utilizare ușoară chiar și în spații înguste. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică până la margini, iar mânerul reglabil pe înălțime se adaptează perfect fiecărui utilizator. Pentru un plus de confort, mânerul poate fi rabatat complet, facilitând depozitarea compactă. Recipientul de colectare este ușor de scos și de golit, fără contact cu murdăria pentru o experiență de curățare igienică și comodă.
Caracteristici si beneficii
Două seturi de perii lateralePerii laterale standard pentru deșeuri uscate, plus perii laterale cu peri mai duri pentru deșeuri umede.
Curăță aproape de margineCurățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor.
Depozitare cu economie de spatiuCu maner pliabil de impingere, masina de maturat poate fi depozitata in pozitie verticala, ocupand astfel foarte putin spatiu.
Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
- Fără efort pentru spate, datorită mânerului de împingere reglabil pe înălțime (cu o singură extensie și două poziții de înclinare).
Golire simplă a recipientului de deșeuri
- Golirea simplă a recipientului de deșeuri.
Recipient de murdărie detașabil
- Goliți recipientul fără contact cu murdăria.
Mâner de transport practic
- Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu perii laterale (mm)
|650
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|1800
|Carcasă/Ramă
|Plastic/Plastic
|Recipient murdărie (l)
|16
|Recomandat pentru suprafețele mai mari de (m²)
|40
|Culoarea
|Galben
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|10
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|690 x 670 x 930
Pachet de livrare
- Mături laterale: 2 Bucată
- Perie laterală pentru deșeuri umede: 2 Bucată
Echipament
- Mâner ergonomic
- Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
- Poziție de depozitare
- Recipient de murdărie detașabil
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Alei în jurul casei
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Pivniță
Accesorii
