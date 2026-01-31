Masina de maturat manuala S 4 Twin Go! Further
S 4 Twin Go!Further este o mașină de măturat, ediție limitată de culoare neagră, realizată din 30% plastic reciclat¹⁾ și echipată cu accesorii exclusive.
Mașina de măturat care merge cu un pas mai departe – S 4 Twin Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizată din 30% plastic reciclat¹⁾ și echipată cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Datorită periei cilindrice puternice, celor două perii laterale și lățimii totale de măturare de 680 mm, masina curăță fără efort suprafețe de până la 2.400 m² pe oră. Murdăria este transportată direct în recipientul de colectare de 20 litri. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică până la margini. În plus, S 4 Twin Go!Further este echipat cu un clește pentru deșeuri, care poate fi fixat cu ușurință pe mânerul de împingere. Astfel, chiar și murdăria grosieră, precum gunoaiele, poate fi colectată igienic și fără a fi nevoie de aplecare. Mânerul de împingere, reglabil pe înălțime, poate fi ajustat optim în funcție de statura utilizatorului. Mașina de măturat poate fi pliată rapid și ușor, fără a necesita aplecarea, cu ajutorul pedalei de pe cadru, și poate fi transportată de mâner – pentru depozitare compactă. Datorită sistemului de prindere a periilor laterale fără unelte, masina este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Caracteristici si beneficii
Capac practic pentru peria lateralăMontarea periei laterale fără scule pentru instalare rapidă.
Cleste de prindere cu fixare pe mânerul de împingereRidicați gunoiul de pe bordură sau de langa gardurile vii și din spatiile cu flori, igienic și fără a vă apleca.
Caracteristici de sustenabilitateDesign realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Ambalaj realizat din cel puțin 80% hârtie reciclată. Pungile din plastic din ambalaj sunt realizate din minimum 50% material reciclat²⁾.
Reglarea pe înălțime
- Ușor de utilizat datorită reglării individuale a înălțimii.
Suprafață confortabilă a pasului
- Mațină se pliază complet fără a vă apleca - pentru a economisi spațiu.
Golire simplă a recipientului de deșeuri
- Golirea simplă a recipientului de deșeuri.
Recipient de murdărie detașabil
- Goliți recipientul fără contact cu murdăria.
Curăță aproape de margine
- Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor.
Mâner de transport practic
- Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu perii laterale (mm)
|680
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2400
|Carcasă/Ramă
|Plastic/Plastic
|Recipient murdărie (l)
|20
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,2
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|10,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Se referă la ambalajul din interiorul cutiei.
Pachet de livrare
- Făraș: 1 Bucată
- Mături laterale: 2 Bucată
Echipament
- Mâner ergonomic
- Mâner de împingere reglabil
- Poziție de depozitare
- Pliabilă pentru economisirea spațiului
- Montarea periei laterale fără scule
- Recipient de murdărie detașabil
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Alei în jurul casei
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Pivniță
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher.