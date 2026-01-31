Mașina de măturat care merge cu un pas mai departe – S 4 Twin Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizată din 30% plastic reciclat¹⁾ și echipată cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Datorită periei cilindrice puternice, celor două perii laterale și lățimii totale de măturare de 680 mm, masina curăță fără efort suprafețe de până la 2.400 m² pe oră. Murdăria este transportată direct în recipientul de colectare de 20 litri. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică până la margini. În plus, S 4 Twin Go!Further este echipat cu un clește pentru deșeuri, care poate fi fixat cu ușurință pe mânerul de împingere. Astfel, chiar și murdăria grosieră, precum gunoaiele, poate fi colectată igienic și fără a fi nevoie de aplecare. Mânerul de împingere, reglabil pe înălțime, poate fi ajustat optim în funcție de statura utilizatorului. Mașina de măturat poate fi pliată rapid și ușor, fără a necesita aplecarea, cu ajutorul pedalei de pe cadru, și poate fi transportată de mâner – pentru depozitare compactă. Datorită sistemului de prindere a periilor laterale fără unelte, masina este gata de utilizare în cel mai scurt timp.