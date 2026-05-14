Purificator aer AF 50 Signature Line
Purificatorul de aer AF 50 Signature Line cu senzor laser, filtrare HEPA și filtrare cu cărbune activat elimină mirosurile în încăperi cu o suprafață cuprinsă între 50 m² - 100 m².
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și de înaltă performanță poartă semnătura pionierului tehnologiei și fondatorului companiei Alfred Kärcher. Acest lucru face ca noua linie AF 50 Signature să fie recunoscută instantaneu drept cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Dacă te-ai întrebat vreodată cât de important este aerul pe care îl respiri, tot ce trebuie să faci este să-ți ții respirația câteva secunde și vei ști. Din fericire, doar designul elegant al celui mai puternic purificator de aer al nostru, AF 50 Signature Line, vă va tăia respirația. Cu filtrul HEPA extrem de eficient cu conținut de cărbune activ, filtrează în mod fiabil praful fin, alergenii, agenții patogeni și chiar mirosurile și vaporii chimici din aerul pe care îl respiri. Datorită modului automat inteligent, ajustează continuu puterea pentru a se potrivi calității aerului și nu lasă nimic în urmă decât aer curat și senzație de WOW.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
Filtru High Protect 13Filtru HEPA pentru îndepărtarea agenților patogeni și a aerosolilor Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.
Afișaj în culoriAfișează temperatura, umiditatea și calitatea aerului, precum și starea filtrului și a aparatului.
Sistem dublu de admisie al aerului
- Datorită admisiei aerului pe ambele părți, este garantat un flux mare de aer.
4 roți
- Mobilitate crescuta
Funcționare silențioasă
- Motoare și ventilatoare care funcționează lină plus flux de aer silențios.
Mod automat
- Senzorul controlează modul automat și adaptează nivelul de putere în funcție de calitatea aerului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Putere (W)
|50
|Dimensiune recomandată pentru cameră (m²)
|up to 100
|Debit de aer (m³/h)
|max. 520
|Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Reglaj de putere
|5
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Dimensiunea recomandată a încăperii, calculată pentru o înălțime a tavanului de 3 m și un schimb de aer de trei ori pe oră, la funcționarea la nivel maxim de putere.
Echipament
- Sistem de filtrare dublu
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Afișarea calității aerului
- Indicator temperatura
- Afișarea umidității relative a aerului
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Funcția de blocare
- Funcția temporizator
Domenii de intrebuintare
- Interioare
