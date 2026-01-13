Lancea ergonomica de pulverizare Karcher combina detaliile perfecte si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina. lancea de pulverizare Plus este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Este ideala, de asemenea, pentru ghivecele suspundate. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face lancea de pulverizare de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort chiar si pentru perioade mai indelungate. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si lancile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: unghi cu cap de pulverizare variabil (180º), control de debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), depozitare simpla cu carlig deschis, materiale robuste si 6 modele de pulverizare.