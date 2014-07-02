Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: Aspirator cu spalare cu dozare detergent anti-spumant, compartiment detergent, carlig integrat pentru cablu, suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare/declansator si priza pentru PW30/1 pentru o zona de actiune imbunatatita.

Puzzi 10/2 Adv, aspiratorul cu spalare cu presiune de pulverizare de 2 bari. Ideal pentru curatarea suprafetelor textile. Cu peria valt PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv este impresionant, chiar si pe suprafete medii. Dozarea integrata a detergentului anti-spumant previne formarea unei cantitati mari de spuma in rezervorul de apa murdara, mai ales atunci cand clatiti covoarele spalate cu sampon. Cu dozare a detergentului anti-spumant, compartiment de depozitare a tabletelor de detergent, priza pentru PW30/1 pentru o zona de actiune imbunatatita, carlig integrat pentru cablu si suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.

Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare remarcabilă
  • Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile.
  • Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare.
  • Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după.
Set complet de accesorii de curățare a covoarelor
  • Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare.
  • Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare.
  • Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului.
Container detașabil, inteligent 2-în-1
  • Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu
  • Eliminarea apei murdare simplu și rapid
Ușor de operat datorită celor două butoane mari
  • Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare.
  • Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune.
  • Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați.
Cârlig pentru cablu
  • Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare.
  • Practic și protejează cablurile.
  • Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Depozitarea integrată a accesoriilor
  • Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport.
  • Ușor și confortabil de transportat și depozitat.

Specificatii tehnice

Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 30 - 45
Debit aer (l/s) 74
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Rată de pulverizare (l/min) 2
Presiune pulverizare (bar) 2
Rezervor apă curată / reciclată (l) 10 / 9
Putere turbina (W) 1250
Putere pompă (W) 80
Tensiune (V) 220 - 240
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 11,5
Greutate cu ambalaj (kg) 16,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 705 x 320 x 435

Pachet de livrare

  • Priza pentru capul de spalare Power: PW 30/1
  • Detergent: Tablete detergent 760, 2 Bucată
  • Furtun de stropire şi aspirare: 2.5 m
  • Sertar de depozitare pentru tab-urile RM
  • Cârlig pentru cablu
  • Duză pentru podea: 240 mm
  • Pistol de pulverizare/aspirare
  • Mâner în D pentru tub de pulverizare/aspirație
  • Container detașabil 2-în-1
  • Teava de pulverizare / aspirare: 1 Bucată

Echipament

  • Depozitare integrată pentru accesorii pentru tapițerie/duză pentru rosturi
  • Muștiuc pentru duză: Duză pentru podea, Galben

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea în adâncime a fibrelor a covoarelor și a pardoselilor textile
  • Pentru curățarea intermediară și îndepărtarea țintită a petelor pe covoare
  • Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă
