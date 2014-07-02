Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: Aspirator cu spalare cu dozare detergent anti-spumant, compartiment detergent, carlig integrat pentru cablu, suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare/declansator si priza pentru PW30/1 pentru o zona de actiune imbunatatita.
Puzzi 10/2 Adv, aspiratorul cu spalare cu presiune de pulverizare de 2 bari. Ideal pentru curatarea suprafetelor textile. Cu peria valt PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv este impresionant, chiar si pe suprafete medii. Dozarea integrata a detergentului anti-spumant previne formarea unei cantitati mari de spuma in rezervorul de apa murdara, mai ales atunci cand clatiti covoarele spalate cu sampon. Cu dozare a detergentului anti-spumant, compartiment de depozitare a tabletelor de detergent, priza pentru PW30/1 pentru o zona de actiune imbunatatita, carlig integrat pentru cablu si suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare remarcabilă
- Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile.
- Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare.
- Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după.
Set complet de accesorii de curățare a covoarelor
- Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare.
- Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare.
- Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului.
Container detașabil, inteligent 2-în-1
- Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu
- Eliminarea apei murdare simplu și rapid
Ușor de operat datorită celor două butoane mari
- Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare.
- Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune.
- Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați.
Cârlig pentru cablu
- Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare.
- Practic și protejează cablurile.
- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport.
- Ușor și confortabil de transportat și depozitat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|30 - 45
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Rată de pulverizare (l/min)
|2
|Presiune pulverizare (bar)
|2
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|10 / 9
|Putere turbina (W)
|1250
|Putere pompă (W)
|80
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|705 x 320 x 435
Pachet de livrare
- Priza pentru capul de spalare Power: PW 30/1
- Detergent: Tablete detergent 760, 2 Bucată
- Furtun de stropire şi aspirare: 2.5 m
- Sertar de depozitare pentru tab-urile RM
- Cârlig pentru cablu
- Duză pentru podea: 240 mm
- Pistol de pulverizare/aspirare
- Mâner în D pentru tub de pulverizare/aspirație
- Container detașabil 2-în-1
- Teava de pulverizare / aspirare: 1 Bucată
Echipament
- Depozitare integrată pentru accesorii pentru tapițerie/duză pentru rosturi
- Muștiuc pentru duză: Duză pentru podea, Galben
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea în adâncime a fibrelor a covoarelor și a pardoselilor textile
- Pentru curățarea intermediară și îndepărtarea țintită a petelor pe covoare
- Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă
